Кто и как заменяет иностранное ПО в российских компаниях

«Это вопрос эволюции: рынок продолжает формироваться и расти, так что процесс импортозамещения не закончится в ближайшие 3-5 лет. Это дает толчок к развитию», — Денис Бильданов, iFellow.

Уже более года российский бизнес живет в новых реалиях: многим приходится отказываться от использования решений международных игроков и выбирать отечественные альтернативы. О том, как дается такая трансформация российским компаниям, разработчикам и интеграторам, рассказал Денис Бильданов, руководитель практики поддержки продаж ИТ-компании iFellow.

Как на вашей компании отразились уход иностранных игроков и тренд на импортозамещение?

— Большая часть внутренних систем iFellow была построена на open source решениях, поэтому самые критичные узлы в нашем случае не пострадали от санкций. Но есть и общеплатформенные компоненты, которые использует весь рынок — разумеется, у нас такие системы тоже были, так что с процедурой импортозамещения мы знакомы на практике. В качестве примера — внедрение российской CommuniGate Pro как альтернативы почтовому серверу.

У международного рынка более 20 лет развития и сформированного за этот период опыта: крупные игроки разработали продукты действительно уровня enterprise — большие, сложные системы с многоступенчатым, эволюционным этапом развития. Российский рынок таким временным запасом не обладает, но все же у нас накоплен опыт лучших практик. И для наших заказчиков и партнеров мы находим альтернативы — основные функциональные блоки, которые предлагались иностранными поставщиками, есть в российских решениях. Возможно, еще не той же степени зрелости, но прошедший год, на мой взгляд, был очень показательным — в плане роста и развития отечественных продуктов.

Какие новые ниши возникли для российских ИТ-компаний?

— Внимание сконцентрировано на решениях, использующих открытый исходный код. Такая инициатива поддерживается и на уровне государства — в 2022 г. была создана АНО «Открытый код».

Можно также выделить создание ПО для работы с офисным пакетом — можно сказать, классика, данность любого компьютера. Сюда же попадают системы управления проектами, они показывают довольно хороший результат с точки зрения импортозамещения. В целом подход к использованию low-code и no-code (технологии разработки сайтов, мобильных приложений, блогов, баз данных и других продуктов без погружения в код) свидетельствует об интересе рынка к такого рода решениям: это быстро разворачиваемые и быстро настраиваемые решения под конкретные запросы бизнеса.

Нужно понимать, что процесс освоения этих ниш небыстрый и результат достигается поэтапно. Например, на уровне работы с СУБД (системы управления базами данных) мы видим существенный перевес в сторону использования PostgreSQL, одной из самых востребованных в мире и развитых открытых систем.

Прежде всего самостоятельным двигателем прогресса является сам ИТ-рынок. Когда мы понимаем, что текущие предложения на рынке не соответствуют требованиям наших заказчиков, то эволюционным путем возникает потребность в реализации новых уникальных продуктов.

Если говорить о компаниях-интеграторах (внедряют комплексные ИТ-решения на предприятиях и в крупных компаниях), их усилия фокусируются на большом количестве продуктов, регистрируемых в реестре ПО Минцифры и продолжающих эволюционировать. Путь развития продукта занимает несколько лет: апробация идеи, совершенствование разработки, исправление багов, особенно если есть положительный отклик на MVP (минимально жизнеспособная версия продукта). Интегратор становится носителем и передатчиком полученных знаний, обратной связи от реальных заказчиков. Вендор же, аккумулируя эту информацию, может развивать решение в лучшую сторону.

В нашем случае основные потребители — крупные компании, прежде всего из сектора финтех. В этой отрасли предъявляются высокие требования к отказоустойчивости и безопасности хранения информации, коллеги обращают внимание на самые точечные уязвимости. Поэтому и продукты здесь быстрее эволюционируют и развиваются, соответствуя требованиям рынка.

Как вы работаете с клиентами, которые раньше использовали иностранные решения и сейчас вынуждены перестраиваться?

— В первую очередь мы отталкиваемся от потребностей заказчика. Мы вместе выясняем ключевую потребность, определяем цель и задачи, которые необходимо решить для ее достижения.

Классический сценарий импортозамещения — когда нужно выполнить требования законодательства или найти альтернативы из-за прекратившейся поддержки решения. Но клиенты приходят еще и потому, что хотят получить больший функционал. То есть система в целом могла их устраивать, но это иностранное решение, оно ограничено в развитии, так как вендор не мог подстраивать свой продукт под индивидуальные потребности каждого клиента.

Как заменить импортный софт отечественным: практические советы от эксперта iFellow

При этом переход с одного решения на другое должен происходить поэтапно, без простоя в работе компании. Особенно важно это при работе с системами уровня mission critical. Ранее я упоминал внедрение системы CommuniGate Pro как альтернативы почтовому серверу Microsoft Exchange. Мы провели аналитику рынка, изучили все аналоги, выделили набор критичных функциональностей, важных для нас, как конечных потребителей, и стали внедрять продукт у себя. Скажу честно, все прошло не идеально, были некоторые сложности, но благодаря вендору они решались довольно оперативно. И этот опыт позволил нам в дальнейшем тиражировать решение и помогать заказчикам с большой численностью пользователей и рабочих станций.

Сейчас мы формируем группу по развитию этого проекта: заказчики возвращаются с обратной связью, понимая, что продукт можно расширить для закрытия его конкретных потребностей. И подобная практика — действительно большой толчок для развития всего рынка.

Популярны запросы в части роботизации (RPA). Прежде условным «стандартом» здесь были платформы UiPath и BluePrism, однако после их ухода с российского рынка многим компаниям приходится переносить функционал на российские решения: PIX, Primo, Sherpa. Отмечу, что эти продукты не только не уступают иностранным платформам, но и более дружелюбны с точки зрения работы с интерфейсом.

Инициатива в создании новых роботов и переносах сейчас исходит от финансового сектора — банков и страховых компаний. С аналогичными запросами приходят и промышленные предприятия, которые понимают, что операционный блок требует достаточно быстрой автоматизации и оптимизации.

Трудность в замещении уже устоявшихся решений заключается в том, что некоторые блоки функциональности замещаемых продуктов со временем превратились в так называемый «стандарт», но эти блоки относились к функциональности «под капотом» и в принципе не использовались конечными клиентами.

Именно поэтому заказчикам не всегда просто понять, какие ключевые компоненты им действительно нужны. В таких случаях мы всегда помогаем — проводим предпроектный анализ, чтобы выявить ключевые цели и задачи, а следом — и потребности в замещаемых функциях.

Если взять операционные системы, то история с импортозамещением здесь длится уже порядка 10 лет. Начиналась она с государственных и бюджетных учреждений, для которых потребность в импортонезависимом ПО критически важна. Но теперь и банковский сектор, и промышленные предприятия поэтапно переходят на новые ОС, построенные на базе Linux.

В каких еще сферах экономики идет импортозамещение?

— Главный двигатель прогресса в ИТ — игроки финансового сектора. Активно интересуются темой импортозамещения провайдеры и операторы связи, так как используют высоконагруженные биллинг-системы и прочие решения. Интерес промышленных компаний в первую очередь связан с необходимостью обеспечить бесперебойность всех процессов на производственном предприятии. Переходят на российские решения и компании из сферы транспорта и логистики.

В целом — потребности меняться под требования современных реалий возникают во всех сферах — в сфере торговли и услуг, фармацевтике, нефтяной и газовой промышленности. У каждой сферы свои критические узлы и свои точки развития. Но кто бы к нам ни обратился — мы готовы помочь, обеспечить индивидуальный подход и достичь желаемых целей.

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