В Екатеринбурге откроется отделение Академии смысла Андрея Курпатова

В 2017 г. Андрей Курпатов открыл Академию смысла в Санкт-Петербурге. Обучение в ней прошли уже более 45 тыс. человек. Теперь региональное отделение Академии смысла появится и в Екатеринбурге.

Торжественная презентация Академии смысла состоится 14 и 15 апреля в отеле «Московская горка». Гостям расскажут о планах сообщества, о его дальнейшем развитии, о том, как стать партнером академии. Кроме того, мероприятие будет направлено на поиск единомышленников и живое общение.

В честь открытия регионального отделения Академии смысла 15 апреля в отеле «Московская горка» состоится практикум с Александром Федоровым, соавтором и соведущим Андрея Курпатова. Целый день гости мероприятия будут заняты познанием эффективных инструментов мышления. Александр Федоров проведет разбор ситуаций в мини-группах и ответит на вопросы аудитории.

Вход — по билетам, требуется предварительная регистрация.

Академия смысла — проект интеллектуального образования нового формата Андрея Курпатова. Учащиеся Академии становятся обладателями уникальных методик мышления, учатся отслеживать собственные ошибки восприятия, составлять факт-карты для создания сложных моделей реальности и т.д.

Андрей Курпатов — известный врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии, создатель первой отечественной телепередачи, посвящённой психотерапии «Доктор Курпатов», сейчас научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера.