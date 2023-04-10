В Москве открылось кафе-мороженое нового поколения

В апреле на ресторанной карте Москвы появилось кафе-мороженое BRandICE. Заведение позиционируется как современный центр для комфортного детского, молодежного и семейного отдыха.

BRandICE продвигает культуру правильного питания и здоровый образ жизни. Концепция кафе отражает стремительное движение вперед, развитие прогресса и энергию жизни. Дизайн оформлен в стиле футуризма. Цветовое решение интерьера, выстроенное на сочетании ярко-белого, динамично-розового и небесно-голубого, создает атмосферу будущего.

Необычная геометрия форм вызывает ощущение пребывания на борту орбитальной станции. Мебель и оборудование отличают плавные линии, эргономика и функциональность. Столешницы напоминают как рожок мороженого, так и космический корабль, приглашая посетителей отправиться в увлекательное путешествие новых вкусов и хорошего настроения.

В меню представлено более 30 сортов натурального мороженого, включая инновационные функциональные, обогащенные и безлактозные сорта, а также торты-мороженое ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли. В локацию кафе интегрирован корнер Hand Made Eskimo — трендовый формат коммуникации с посетителями, творчески вовлекающий детей и взрослых в процесс создания мороженого по индивидуальному рецепту.

Сегодня в 110 городах России и стран ближнего зарубежья более 300 уникальных кафе нового поколения BRandICE стали любимым местом встреч, общения и проведения праздников. Стратегическое развитие сети по франчайзингу реализует ведущий промышленный комплекс Москвы по производству натурального мороженого АО «БРПИ».

Флагманское кафе BRandICE расположено на территории многофункционального досугового комплекса «Солнце Москвы», по адресу: 2-ая Останкинская улица, д. 3.