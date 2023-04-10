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Банк Уралсиб запустил онлайн-регистрацию залогов в Росреестре по кредитам для бизнеса

Банк Уралсиб запустил онлайн-регистрацию залогов в Росреестре по кредитам для бизнеса
Иллюстрация: Уралсиб

Банк Уралсиб запустил онлайн-регистрацию в Росреестре недвижимости, принимаемой в залог по кредитам для бизнеса. Сервис* позволяет подать документы на регистрацию ипотеки, не посещая МФЦ и Росреестр.

#НОВОСТИ

Услуга предоставляется клиентам бесплатно в льготный период до 31.05.2023 года включительно**.

При отсутствии у залогодателя-физического лица усиленной квалифицированной подписи банк выпустит квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Действующим бизнес-клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк Уралсиб предлагает возможность оформления заявки на выпуск сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи (КЭП)*** в офисах банка****.

Напомним, банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

Услуга онлайн-регистрации залога недвижимости оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи-АйТи».

** После окончания льготного периода стоимость услуги составит 3950 рублей.

*** Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предоставляется партнером Банка Уралсиб — доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России УЦ «Основание» (АО «Аналитический Центр»).

**** Услуга доступна в 36 городах присутствия Банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) 

Автор: Гринина Ирина
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