Конкурентность на рынке ЖКХ: как выжить, когда на 1 дом приходится 1 управляющая компания

В Свердловской области более 28 тыс. управляющих организаций на 34 тыс. домов. Легко ли работать на рынке в условиях такой конкурентности, рассказал директор УЖК «Территория-Восток» Александр Дюмаев.

В 2022 г. в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию больше полутора миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на увеличивающееся число жилых площадей, количество управляющих компаний в среднем в регионе приходится фактически 1 к 1 (а именно, 1 к 1,13). Такой уровень конкурентности создает дополнительную боль для руководителей УК и председателей ТСЖ: как стать лучше и сохранить за собой дома, как сделать так, чтобы выбрали тебя, а не конкурента?

При этом работа управляющей компании сама по себе не является простой. Развитие клиентского сервиса, работа с персоналом, биллинг, организация и проведение общих собраний собственников, встречи с жителями, работа клининговых и технических служб — все это большой пласт, требующий пристального внимания и контроля.

Например, капремонт. Объемный процесс, включающий в себя составление проектной документации, подбор подрядчиков для проведения ремонтных работ, контроль за исполнением и пр. Подобные нюансы становятся настоящей головной болью управляющих компаний и ТСЖ. Особенно если количество штатных единиц строго ограничено и нет возможности нанять узкопрофильных специалистов.

Также не стоит забывать, что капремонт нужен не только старым домам. В новостройках уже в первые годы эксплуатации могут пострадать фасады и инженерное оборудование дома. Например, при нарушении правил пользования лифтом при подъеме мебели в новую квартиру или неправильно установленной сантехники, повлекшей за собой затопление. В таких случаях тоже может потребоваться капремонт, но не каждый подрядчик будет вникать в проблемы новостроек.

В данном случае решение есть. Обратиться к единому подрядчику, кто сможет фактически организовать капремонт с начала и до конца: подготовить проектную документацию, провести необходимые работы по строительству, реконструкции, сносу и капитальному ремонту по договорам соответствующего подряда.

Управляющая компания «Территория» является членом двух саморегулируемых организаций — Союз «Уральское объединение строителей» и Ассоциация Проектирования «Архитектурные решения». Это значительно расширяет спектр наших услуг, предлагаемых собственникам. Фактически мы делаем капремонт «под ключ», учитывая реальные потребности каждого дома, находящегося под управлением УК, и не прибегая к услугам сторонних подрядчиков. Таким образом, мы сами становимся тем подрядчиком, кто проводит капремонты, — говорит Александр Дюмаев.

Т.е. в случае с капремонтом выход есть — единый подрядчик. А что делать с биллингом, клиентским сервисом, техслужбами? На каждый вопрос можно найти ответ, считают в УК «Территория». Достаточно обратиться за помощью к более опытным коллегам.

В Территорию все чаще обращаются казалось бы наши конкуренты с просьбой проконсультировать и рассказать, как мы решаем те или иные вопросы, встающие перед каждой УК. В таких случаях мы подключаем профильных специалистов, проводим экспертизу деятельности по направлениям работы и помогаем повысить качество работы, — рассказывает директор УЖК «Территория-Восток».

Почему это выгодно самой УК? Потому что развитие без сильных конкурентов невозможно, считают в «Территории».

В итоге: