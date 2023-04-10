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Сервис такси InDrive передал российский бизнес казахстанской компании

Сервис такси InDrive передал российский бизнес казахстанской компании
Иллюстрация: Pixabay.com

Российский рынок — далеко не основной для InDrive, поэтому работать на нем будет отдельная структура под другим брендом. Сейчас новая компания ищет сотрудников.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Международный сервис такси InDrive (ранее — InDriver) передал свое основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской компании «Индэлс». Как пишет РБК со ссылкой на источники, под названием Indels компания планирует работать на рынке городских и международных поездок в России и СНГ и сейчас ищет сотрудников.

InDrive была основана в Якутске в 2013 г. Арсеном Томским, сейчас ее штаб-квартира находится в Калифорнии, компания работает в 700 городах 47 стран. Доля России в общем объеме поездок весной 2022 г. составляла около 7%, говорил Томский казахстанскому изданию Tengri News. В 2021 г. компания оценивалась в $1,23 млрд. 

Официально InDrive не объявляла о прекращении работы в России. Формально компания прекратила работу в стране, локализовавшись с другими собственниками под новым брендом Indels, говорит собеседник РБК. В InDrive не стали комментировать ситуацию. 

После начала СВО компания стала релоцировать часть сотрудников из России в Казахстан — всего было перевезено порядка 1000 человек, говорил Томский изданию SakhaDay. Он сказал, что из-за санкций стоял перед выбором: прекратить развивать международный бизнес и работать только в России либо продолжать строить глобальную компанию.

 
Автор: Андрей Пермяков
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