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В Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театр

В Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театр
Иллюстрация: okn.investural.com

Новым владельцем «Дома Маева» стала компания «ВК Плюс». До этого объект шесть раз выставлялся на торги, но желающих приобрести старинный особняк не было.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ТОРГИ#ОКН#НОВОСТИ

О том, что старинный деревянный особняк на Тургенева, 20-22 «Дом Маева» обрел нового владельца, сообщили в Фонде имущества Свердловской области. До этого объект культурного наследия безуспешно пытались продать шесть раз. В 2020 г. за него просили 11,1 млн руб. Нынешнему владельцу он достался почти в два раза дешевле — за 6 млн руб.

Результаты торгов подвели 6 апреля. «Дом Маева» приобрело ООО «ВК Плюс». О планах инвестора пока неизвестно. Между тем, компания уже имеет опыт работы с объектами культурного наследия — в прошлом году она арендовала дом Аркадия Гайдара, который находится рядом с Ельцин Центром.

Ранее DK.RU писал, что особняк на Тургенева, 20-22 в прошлом году включили в список объектов культурного наследия, которые областные власти планировали передать в концессию. Судя по данным портала okn.investural.com, в здании рекомендовали открыть выставочное пространство, коворкинг, студию детского творчества или предприятие общепита.

Читайте также на DK.RU интервью с Евгением Евстифеевым, начальником научно-методического отдела МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». Чиновник рассказал, почему значительная часть существующих в Екатеринбурге ОКН (а всего это около 850 зданий) не используется, не ремонтируется и не реставрируется.

Автор: Елизавета Порошина
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