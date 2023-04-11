Олег Шиловских: «В Екатеринбурге все движется и созданы условия для развития бизнеса»

Глава Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» рассказал, что делает столицу Урала городом, в котором хочется жить, и что хотелось бы изменить в нем к лучшему.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России:

— У меня давняя и прочная связь с Екатеринбургом. Я родился и вырос в Шадринске, но часто приезжал сюда на каникулы — в гости к тете и двоюродной сестре, которая готовила для нас культурную программу. В нее входило, например, посещение театра музыкальной комедии или театра оперы и балета. Так что именно в Свердловске я познакомился с театром и полюбил его. Большой город заметно отличался от Шадринска и производил сильное впечатление. В детстве я даже не мечтал о том, что буду здесь жить. Кстати, у меня перед глазами до сих пор стоят трамваи тех лет с надписью: «250 лет Свердловску».

В 16 лет я решил стать врачом. Вопрос о выборе вуза практически не стоял, хотя мы с семьей рассматривали возможность обучения в Челябинске и даже в Тюмени. После окончания Свердловского медицинского института (1986 г.) я уехал по распределению в Первоуральск. Но вернулся буквально через полтора года, чтобы принять участие в новом проекте — Свердловском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», который открывал академик Святослав Николаевич Федоров.

Екатеринбург менялся к лучшему буквально на моих глазах. Я помню, как в городе открыли метро, и мы с сыном приехали туда на «экскурсию». Хочется, чтобы транспортная инфраструктура у нас развивалась и дальше, чтобы можно было быстро и комфортно добраться, условно, из Академического района в центр и не только туда. И чтобы при реализации масштабных проектов продумывались логистические схемы.

Большой инфраструктурной проблемой мне представляется дефицит парковочных мест. Если бы у нас существовало правило о продаже жилья сразу с включенным паркингом, мы бы избавились от неприглядной картины, которую видим сегодня: все дворы и газоны забиты машинами. Кроме того, улицы и дороги стали бы чище. Еще хочется, чтобы в Екатеринбурге было больше парков. В городе есть свободные площадки, и, как мне кажется, необязательно все их застраивать.

Одно из моих любимых мест в Екатеринбурге — филармония. Уральский академический филармонический оркестр — значимое явление культуры, я считаю его визитной карточкой города.

В филармонии прекрасный репертуар на любой вкус и возраст. Например, есть сказочные программы для детей в сопровождении оркестра. К нам приезжают лучшие музыканты. Я с нетерпением жду реализации проекта нового концертного зала филармонии. Думаю, каждый, кто видел эскизное решение, понимает, насколько значимым будет это пространство. Если удастся создать хорошую акустику, музыканты со всего мира будут считать за честь возможность выступить на этой площадке.

Разумеется, Свердловск-Екатеринбург оказал на меня большое влияние. Здесь жили и работали мои учителя, я состоялся здесь как профессионал и уже более 40 лет живу и работаю в этом городе. На мой взгляд, одной из важных особенностей Екатеринбурга и Урала является то, что здесь живут хорошие люди. В Екатеринбурге много замечательных врачей, музыкантов, актеров, строителей, а также толковых чиновников и администраторов, работающих на разных уровнях, поэтому здесь все движется и созданы неплохие условия для развития бизнеса.

Недавно внучка задала мне вопрос: где я хотел бы жить при условии, что все родные будут рядом. Я ответил без колебаний, что живу именно там, где хочу. И это правда. Екатеринбург — мой город, моя комфортная среда.

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