Олег Артемьев: «Брать в космос что-то земное, народное — очень важно»

Наш город неразрывно связан с космосом. Здесь родился и учился космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Трижды в Екатеринбург приезжал инструктор-космонавт-испытатель 1 класса Олег Артемьев.

В открытом космосе даже побывала и икона-покровительница Екатеринбурга — икона Святой Екатерины. Святыню брал на МКС Олег Артемьев. О том, почему именно эта икона стала частью багажа космонавта, о буднях на МКС и простых жизненных истинах — в материале DK.RU.

Справка Олег Артемьев — Герой России, инструктор-космонавт-испытатель 1 класса отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина». Трижды был в космосе. Олег Артемьев ведет блоги в соцсетях, где рассказывает о быте космонавтов и публикует красивые кадры Земли. Подписаться на космонавта можно по хештегу #Olegmks .

Олег Артемьев — частый гость в городе. Дружба с Екатеринбургом и с местной епархией сложились у космонавта благодаря Илье Репину, директору строительной компании «Исеть». Кажется, что в одном предложении едва ли можно связать и космос, и иконы, и строителей. Ан-нет.

Илья Репин вместе с отцом Александром Репиным входят в состав коллектива «Найти упавшую звезду». Это команда единомышленников, состоящая из профессиональных инструкторов и непрофессиональных участников. Они выезжают на места посадки космонавтов в степи Казахстана и наблюдают с близкого расстояния за действиями спасателей, которые встречают капсулы «Союзов» и эвакуируют космонавтов. Участникам экспедиции разрешено наблюдать за этими действиями, не вмешиваясь в работу.

Всем в детстве хотелось прикоснуться к космосу, почувствовать себя Гагариным, и когда космическая капсула находится в 15–20 метрах от тебя — это что-то невообразимое. Как будто космос стал ближе, — рассказывает Илья Репин.

Впервые на посадке Олега Артемьева директор СК «Исеть» побывал в 2018 г., тогда они и познакомились. Позже, в 2021‑м, космонавт приехал в Екатеринбург на Царские дни, где встретился и с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

Владыка рассказал про юбилей города и попросил взять с собой в космос икону Святой Екатерины. Она летала в моих личных вещах. В общей сложности покровительница Екатеринбурга налетала со мной более 100 млн км. Я считаю, что брать с собой в космос что-то земное, народное — очень важно. Россияне часто берут с собой в полет иконы. У немцев и американцев я такого не замечал. Максимум — нательный крестик, — рассказал DK.RU Олег Артемьев.

Следующий визит в город Олега Артемьева состоялся в начале февраля 2023 г. Тогда космонавт встретился с молодежью в Храме-Памятнике на Крови и рассказал, чем занимался в космосе во время последнего полета.

Про науку:

— Программа космического полета прописывается за полгода — в ней описываются задачи для космонавтов. Нам, к примеру, необходимо было обслуживать МКС, оснащение и вводить в эксплуатацию новые модули — «Наука» и «Причал». Первый — это своеобразная лаборатория, где проводятся разного рода эксперименты. Второй — грузовой. Он рассчитан на стыковку с новым кораблем. Во время полета мы провели важные испытания и освоили работу 3D-принтера в условиях невесомости. Это хорошее подспорье при подготовке к более дальним полетам.

Про первый полет:

— Первый раз я летал давно, в 2014 году. Уже успел забыть это ощущение. Но с каждым разом все больше хочется полететь снова. Вот в четвертый раз хочу, но все будет зависеть от медкомиссии. Если пройду в апреле, то, дай бог, все получится.

Про космическую икону:

— Икона Святой Екатерины была с нами во время всех выходов в открытый космос. В остальное время мы ее хранили в большом модуле. Свою миссию она выполнила — полет прошел без неприятностей

Про спорт:

— У нас есть беговая дорожка, велотренажеры и силовые тренажеры. Через день чередуем велотренажеры и силовые.

Про еду:

— В тюбиках у нас только мед, кетчуп, кисло-сладкий соус. А так, это сублимированная еда: супы, каши, мясо — заливаешь водой горячей и ешь — и консервы. Едим мы раза три за день. Но если совсем оголодал, можешь есть сколько хочешь. Самая любимая еда – творог с орехами. Его и американцы очень любят. Иногда мы с ними меняемся: они нам морепродукты, мы им – творог.

Подробнее о том, чем и как питаются космонавты, можно посмотреть в видеоблоге Олега Артемьева.

Про космических лидеров:

— Сейчас в плане космических разработок начал выделяться Китай. Они развиваются постепенно, никуда не торопятся. У них есть своя станция, как наша бывшая «Мир» только меньше.

Про инопланетян:

— Я их не встретил. Но я еще мало летал. На самом деле мы готовы к встрече с инопланетянами. В этом деле самое главное — иметь под рукой фотоаппарат или телефон.

Про досуг:

— У нас есть так называемый лист задач. Если что-то не успеваем, то делаем дополнительную работу. А если надоели дополнительные работы, можно позвонить домой, поговорить с женой или проверить уроки у сына.

Про главное в жизни:

— Главное, быть счастливым человеком, держать себя в руках и обращать внимание на свое окружение. Важно уметь прощать и первым протягивать руку мира, вне зависимости от того, прав ты или нет. Надо всегда учиться и развивать свои навыки. В общем, старайтесь быть на стороне добра.

В очередной раз Олег Артемьев прибудет в Екатеринбург на пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма на Крови и пронесет с собой «космическую» икону святой великомученицы Екатерины.