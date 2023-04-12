Одни долги на двоих: когда банкротство физлица становится бременем всей семьи?

Банкротство физлиц перестало быть чем-то эксклюзивным. Процедура используется для списания непосильных долгов, но кредиторы могут переложить обязательства «банкрота» на третьих лиц.

В каких случаях долг физического лица будет признан общим долгом супругов, рассказала партнер юридического агентства ЮС КОГЕНС Юлия Нестеренко.

— Для чего долг признается общим? В ситуации, когда у банкрота есть супруг/супруга, реализация имущества такого банкрота предполагает в том числе реализацию имущества, являющегося общей собственностью таких супругов — с выплатой компенсации в размере ½ супругу банкрота. Либо, если имущество разделено в долях, реализации может подлежать доля, принадлежащая банкроту, или объект целиком, но супруг будет иметь преимущественное право покупки. С целью более полного удовлетворения своих интересов кредиторы используют конструкцию признания долга банкрота общим долгом супругов — и тогда реализации будет подлежать все общее имущество, без каких-либо компенсаций.

Например, при долге 5 млн руб. реализация помещения, являющегося объектом общей совместной собственности супругов стоимостью 5 млн руб., позволит кредиторам погасить 50% долга (остальные 2,5 млн должны быть выплачены супругу в качестве компенсации). При признании же долга общим кредиторы получат полную стоимость, без учета доли супруги.

Любой ли долг можно признать общим?

— К счастью, нет. Для признания обязательства общим необходимо доказать:

что обязательство возникло по инициативе обоих супругов в интересах семьи;

либо все полученное по данному обязательству было использовано на нужды семьи.

Примерами трат на нужды семьи судами признаются траты на развитие совместного бизнеса; покупка недвижимости, покупка автомобиля, включая покупку за счет кредитных средств; ремонт и отделка частного дома, приобретение мебели и необходимой техники, а также текущие расходы и жизненные нужды семьи, включая оплату коммунальных платежей, покупку продуктов питания, медикаментов и одежды, в том числе за счет кредитных средств; лечение другого супруга, включая покупку медикаментов и оплату оказания услуг медицинского характера за счет кредитных средств.

Кто должен доказывать?

По общему правилу, бремя доказывания «общности» долга должно лежать на лице, требующем признать обязательство общим (кредитор), исходя из презумпции личного долга обязанного лица.

Однако зачастую судами перераспределяется бремя доказывания, и именно супругам надлежит доказывать, что обязательство являлось личным.

Суды полагают, что коль скоро в силу доверительных, личных и, как правило, закрытых от третьих лиц внутрисемейных отношений пояснить обстоятельства и представить доказательства того, что денежные средства, полученные от кредитора одним из супругов (или обоими), были израсходованы на личные нужды могут лишь сами супруги, они и должны этот факт доказывать.

В одном из дел суд установил из выписок по ссудному счету должника, что большая часть денежных операций, предоставленных должнику по кредитному договору, использовалась для оплаты строительных материалов, продуктов и т.д. Денежные средства также направлялись на обслуживание транспортного средства, посещение мест общественного питания, покупку лекарственных препаратов в аптеках. Исходя из того, что названные операции по расходованию денежных средств указывают на направление их на потребительские цели, характерные для возникновения общих обязательств супругов, суд удовлетворил требования кредитора.

Суд учел, что в спорный период брачный договор между должником и его супругом, предусматривающий раздельный бюджет супругов, не заключался, раздел общего имущества супругов не производился, фактические семейные отношения в период заключения и исполнения сторонами названного кредитного договора не прекращались, — значит, траты суммы полученного банкротом кредита осуществлялись на нужды семьи.

В другом деле о банкротстве физического лица кредиторам удалось доказать, что должник, ранее привлеченный к субсидиарной ответственности по обязательствам контролируемого им предприятия, тратил денежные средства, полученные в результате осуществления контроля над деятельностью этого предприятия, в том числе в результате вывода активов от указанного общества, на общие нужды семьи. То есть даже, казалось бы, личный долг, взысканный в порядке субсидиарной ответственности, перед кредиторами подконтрольного должником общества может лечь на супругу/супруга такого должника.

Еще более пикантной видится ситуация возможности признания общим долгом кредитного обязательства, о котором второй супруг даже не знал, полагая, что все текущие траты осуществляются за счет доходов супруга, а не за счет заемных средств.

Есть ли панацея?

Даже брачный договор не всегда может спасти в ситуации, если активы, например, были перераспределены между супругами неравным образом, или кредитор не был уведомлен о заключении брачного договора — в этом случае он вообще не связан его условиями. Практика об оспаривании брачных договоров и соглашений о разделе совместно нажитого имущества обширна и разнообразна и в большей степени направлена в пользу кредиторов.

Единственное, что пока радует: признание долга общим лишь позволяет кредиторам обратить взыскание на общее имущество супругов и не предоставляет права обанкротить супруга должника и обратить взыскание на личное, добрачное или подаренное ему имущество.

Совсем недавно Верховный суд разъяснил, что решение суда о признании долга общим обязательством супругов не является документом, подтверждающим требование кредитора к супруге должника, и не может являться основанием для подачи заявления о банкротстве. Так что пока под угрозой только имущество, находящееся в совместной собственности супругов.

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