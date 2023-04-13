«Сейчас такое время, когда компаниям не верят, верят людям»

Архитектор и дизайнер интерьеров Карен Карапетян о том, как он придумал новую бизнес-модель — производство интерьеров — и как собственный Youtube-канал помог бизнесу вырасти в разы.

Карен Карапетян, архитектор, дизайнер:

— С 2012 г. мы занимались в Екатеринбурге производством корпусной мебели и фактически выполняли сложные элементы интерьера, которые и формируют пространство, но для других дизайнеров. Получается, мы делали основной объем работы для авторского интерьера, но не принимали участие в финальных решениях и сильно зависели от мнения дизайнера.

Дизайн интерьера: Alexander Tischler. Фото: Ярослав Лукьянченко

В какой-то момент я подумал, что хорошо было бы замкнуть весь процесс на себя и начать предлагать клиентам полный цикл услуг внутри одной компании, выполняя все, от разработки дизайн-проекта до реализации. Нам хотелось самим управлять всеми процессами на объекте, привлекая специалистов на своих условиях.

С конца 2017 г. мы создаем полностью готовые интерьеры, занимаясь и контролируя все, от первого эскиза до клининга, на старте делаем смету на все материалы, товары, услуги и продаем интерьер по фиксированной цене. Все это позволяет нам реализовать объект в точности как в дизайн-проекте. Это и есть производство интерьеров.

Дизайн интерьера: Alexander Tischler. Ольга Шангина

Клиенту такой подход тоже максимально выгоден, потому что он получает не полуфабрикат, как это часто бывает, не просто альбом чертежей, а конечный продукт, в гарантированной реализации которого мы как компания заинтересованы. Уже на этапе эскизов мы всегда точно знаем, что и где будем покупать, и никогда не предлагаем решений, оторванных от реальности. За эти годы у нас получилось настолько четко и выверенно отработать механику, что весь процесс, от эскиза до заезда в готовую квартиру, занимает всего 8-12 месяцев. Это очень небольшой срок для дизайнерского интерьера.

Мы не работаем на поток, у нас скорее бутиковый подход в нише премиум-сегмента. Мы продаем не столько готовый продукт, сколько наши компетенции. И в этом нам очень помогает Youtube. За четыре года ведения влога мы с помощью нативного, интересного и образовательного контента увеличили выручку компании в 4,1 раза, собрали огромную лояльную аудиторию, дающую активную обратную связь. Это лучший результат, к которому стремятся многие компании, тратящие огромные деньги на продвижение в рекламных каналах, где нет потребителя. Мы же, показывая на Youtube реализованные нами интерьеры, делясь лайфхаками, дизайн-решениями и находками, сформировали образ эксперта и сильный личный бренд.

Дизайн интерьера: Alexander Tischler. Фото: Ярослав Лукьянченко

Сейчас такое время, когда компаниям не верят, верят людям. Вокруг личности формируется сообщество интересующихся: аудитория, которая понимает меня, мой юмор, разделяет мои принципы, максимально лояльная. К нам приходят клиенты, которые априори разделяют наши взгляды и ценят наш подход к дизайну, что значительно облегчает дальнейшую коммуникацию. Youtube — это, пожалуй, лучшее воплощение сарафанного радио, когда люди приходят к тебе по собственной рекомендации: они смотрят на то, как ты работаешь, как ты мыслишь, и, если это совпадает с их собственным видением, обращаются к тебе как к единственному специалисту, которому они безоговорочно доверяют и который их обязательно поймет.

Youtube — это некий социальный лифт, который за короткий срок позволяет стать востребованным.

Дизайн интерьера: Alexander Tischler. Фото: Ярослав Лукьянченко

Самое интересное, что я придумал производство интерьеров из-за желания сделать рабочий процесс более эффективным, а влог завел, когда почувствовал, что хочу поделиться накопленным опытом с аудиторией, рассказать о себе; а вместе это привело к мощнейшему росту бизнеса: в 2020 г. мы открыли второй офис в Москве, наши проекты публикуются в топовых профессиональных изданиях в России и за рубежом.

Реклама. ИП Карапетян К.П.