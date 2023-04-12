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Банк Уралсиб обновил личный кабинет программы «Уралсиб Бонус»

Банк Уралсиб обновил личный кабинет программы «Уралсиб Бонус»
Иллюстрация: Уралсиб

Обновился дизайн личного кабинета программы лояльности, интерфейс стал гораздо удобнее и информативнее, появилась удобная навигация, дополнительные подсказки и другие полезные функции.

#НОВОСТИ

Дизайн личного кабинета программы лояльности «Уралсиб Бонус» обновился, его интерфейс стал гораздо удобнее и информативнее. На главном экране нового личного кабинета — ключевая информация и разделы с подробными данными по операциям, условиям получения максимального кешбэка и способам использования накопленных бонусных рублей. В обновленном интерфейсе появилась удобная навигация, дополнительные подсказки по условиям программы лояльности и другие полезные функции. Подробнее о новом личном кабинете Уралсиб Бонус можно узнать здесь.

Программа «Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Программа «Уралсиб Бонус» — это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.

В феврале 2023 г. программа лояльности «Уралсиб Бонус» заняла второе место в читательском рейтинге банковских программ лояльности журнала the Retail Finance.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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