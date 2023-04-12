«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство пятизвездочного отеля в Шерегеше

На территории курорта появится инфраструктура для отдыха, активного и делового туризма. Проект является крупнейшим в России по объему инвестиций — свыше 110 млрд руб.

Шерегеш ежегодно привлекает около 2 млн любителей активных видов спорта своим мягким снегом, чистым воздухом и незабываемыми пейзажами. Однако действующая инфраструктура в сезон загружена и не позволяет в полной мере предоставить все возможности большему количеству отдыхающих.

Сегодня «УГМК-Застройщик» придает новый импульс территории. По задумке создателей архитектура всего проекта будет выполнена в стиле альпийского шале, а курорт станет настоящей экосистемой, где на первом же этапе для резидентов и гостей будет предусмотрена вся ключевая инфраструктура — магазины, рестораны, фитнес-центры, детский клуб, сервисные услуги.

В апарт-комплексе откроется первый на курорте пятизвездочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Управлять им будет компания «Хотел Девелопмент Компани», имеющая огромный опыт управления известными на Урале отелями «Хаятт Ридженси Екатеринбург 5*» и «Хаятт Плейс 4*».

Для нас очень важно, чтобы любой искушенный путешественник мог получить высший уровень комфорта и обслуживания. Поэтому мы будем открывать отель в Шерегеше, основываясь на мировых стандартах гостеприимства и полагаясь на наш многолетний опыт, — делится директор компании «Хотел Девелопмент Компани» Светлана Тюменцева. — Мы создаем среду не только для любителей горнолыжного спорта, но и для тех, кто хочет, например, приехать на ретрит, соединиться с природой, восстановить силы и здоровье. Помимо этого мы готовим инфраструктуру для делового туризма. В первом апарт-комплексе будет располагаться Конгресс-центр, где можно будет проводить различные корпоративные мероприятия, конференции, совещания. Под конференц-залы и переговорные отведено около 800 кв. м».

В Шерегеше проектируют и другие точки притяжения. В первом же апарт-комплексе на стилобатной части появятся открытый бассейн с зоной бара, сауны, фитнес-пространства, массажные кабинеты.

Отдохнуть и поправить свое здоровье можно будет в термах «Баден-Баден», где одновременно может находиться до 500 человек, — рассказывает владелец сети «Baden Family» Евгений Кононов. — Комплекс включает два открытых бассейна — взрослый и детский. Появится пять разнообразных саун, частично это уже полюбившиеся нашим гостям травяная, римская, панорамная с видом на горы. А также совершенно новые пространства, которых не было еще ни в одном из наших комплексов — это спа-центр с концепцией восстановления не только физического, но и ментального здоровья человека.

Дополнительно здесь на территории 3 тыс. кв. м разместится панорамный двухуровневый ресторанный комплекс на 600 гостей с террасой и детским клубом. Сюда могут прийти не только резиденты, но и все отдыхающие в Шерегеше. За гастрономические удовольствия гостей отвечает компания «GOOD COMMUNITY». Эта команда уже широко известна на Урале благодаря модным заведениям, расположенным в деловом центре Екатеринбург–Сити.

В комплекс войдут два ресторана и караоке-клуб, — комментирует ресторатор Руслан Мухаметшин. — Один из них — это нашумевший в Екатеринбурге «BREADWAY», а второй будет предлагать блюда и атмосферу гостеприимной Грузии. Караоке позволит продолжить вечер в компании друзей в стильном интерьере, с хорошим качественным звуком, профессиональными артистами и бэк-вокалом.

Управлять зоной караоке будет ресторатор и владелец популярного в Кемерово караоке-бара «Truffaldino» Иван Печерский.

В инфраструктуру первого дома войдут комфортабельные апартаменты площадью от 23 до 72 кв. м с эргономичными планировкам и просторными террасами с видами на горы и лес, а также удобными помещениями для хранения горнолыжного оборудования — ski-room.

В этом же комплексе для гостей будут работать прокат спортивного снаряжения и магазины. Примечательно, что объект будет находиться вблизи новых трасс и подъемников — буквально в 40 м, что обеспечит отдыхающим быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам.

Первый апарт-комплекс уже получил лаконичное название «Шермонт». В новом названии курорта заложено несколько смыслов. Во-первых, «Шер» — производное от названия курорта Шерегеш, а звучное «монт» — это отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно горы. Во-вторых, Шермонт созвучен с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера — прародителя современного сноуборда.

Можно говорить о том, что реализация проекта глобального преобразования территории Шерегеша вступает в новый практический этап, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Мы понимаем, какая ответственность лежит на наших плечах, и сделаем все возможное, чтобы в ближайшие годы Шерегеш вошел в число лучших горнолыжных курортов мира.

Проект спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» является крупнейшим в России по объему инвестиций (свыше 110 млрд руб.) и территории строительства (площадь — 427 га). Его реализация предусматривает пять этапов и продлится до 2042 г. Результатом станет превращение Шерегеша в востребованный курорт, который смогут посещать круглый год несколько миллионов человек.

На территории появится возможность совершать прогулки на горном велосипеде, роликах, заниматься йогой, играть в волейбол, бадминтон и многое другое. Кроме этого, будут созданы площадки для событийного туризма. Для проведения массовых мероприятий застройщик создаст общественные пространства, площади для проведения ярмарок, фестивалей и праздников, улицы для прогулок и отдыха.

Вся территория, в соответствии со стандартом девелопера, будет пешеходной. Водители смогут оставлять свой транспорт в отдельно стоящих многоэтажных парковочных комплексах, на первом этаже которых будут размещаться магазины, аптеки и сервисы.

Проект развития курорта, разработанный «УГМК-Застройщик», уже получил высокие оценки экспертов. В 2022 г. жюри премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна «Best For Life Design Award» признало его победителем в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций».

Реклама ООО «СЗ «УГМК-ШЕРЕГЕШ»