Как в Челябинске не получилось: чем закончилась история с «метеоритом» в Богдановиче

Сенсационные новости, которые появились в уральских СМИ минувшей ночью, опровергли ученые, власти и команда Ксении Собчак. Теперь авторов фейка могут привлечь к уголовной ответственности.

Весь день в Екатеринбурге и за пределами региона обсуждают загадочный объект, который упал минувшей ночью в окрестностях Богдановича. Первые видео появились ночью. СМИ опубликовали запись, присланную читателями, на которой видно, как пролетает НЛО.

— Стояли с парнем, смотрели салют, и тут это... Какой-то взрыв? — прокомментировала жительница города.

Позже в СМИ появилась еще одна запись — с видеорегистратора, на которой заметно, как в небе пролетает яркий шар. Но каких-то последствий падения объекта на видео не заметно. Пользователи соцсетей и форумов предположили, что так называемое НЛО могло приземлиться на «Уральском Марсе».

Журналисты e1.ru обратились за комментарием к инженеру учебной обсерватории УрФУ Владилену Санакоеву, но он пояснил, что метеориты так не падают:

Каменные метеориты при входе в атмосферу сдавливают перед собой воздух и от нагрева начинают светиться. На высоте чуть более 10 км они резко тормозятся и далее падают как обычные камни. И только железные метеориты могут лететь на высокой скорости до самой земли, но таких метеоритов мало, явление очень редко.

В МЧС России по Свердловской области 66.RU сообщили, что не получали информацию о взрыве или неопознанном объекте.

Версией о том, что история с падением НЛО — вымысел, поделились журналисты телеграм-канала «Осторожно, новости», который ведет команда Ксении Собчак. Журналисты сообщили, что тоже получили эти ролики в предложения для редакций.

В одном из видео с «реакцией» фигурирует 21-летний актер Никита С. — его пытались опубликовать в «Осторожно, новости» через предложку. Позже девушка молодого человека выложила в соцсетях пост с подписью «создаю инфоповоды из пустоты» (и удалила его после нашего вопроса, а позже снесла весь свой тг-канал)

Утром ситуацию в своих соцсетях прокомментировал глава Богдановича Олег Нейфельд, приложив видео с камер наблюдения, на котором не заметно падения подозрительных объектов.

Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу. А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк — еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос.

Издание Ura.ru со ссылкой на источники в силовых кругах сообщило, что молодых людей, распространивших видео об упавшем НЛО, действительно ищут — им могут вменить хулиганство или 207.1 УК РФ (публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности).

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