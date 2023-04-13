Дмитрий Ионин посетил индустриальный парк. Что он там увидел?

Гендиректор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов пригласил на экскурсию по парку Дмитрия Ионина. Поводом стала публикация замгубернатора по вопросу, подходят ли промпарки для нужд МСБ.

Поводом для встречи бизнесмена с представителями власти стала публикация в телеграм-канале замгубернатора по недавнему обсуждению проблемы о том, что промышленные парки могут не подходить под нужды малого и среднего бизнеса, и предприятиям МСП некуда съехать из арендованных помещений старых советских заводов. Генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов, не согласившись с таким утверждением, пригласил Дмитрия Ионина приехать на площадку и лично убедиться, что МСП — это как раз главные резиденты индустриальных парков.

В ходе визита сотрудники ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа провели для гостей экскурсию по двум очередям, показав как функционирующие, так и строящиеся промышленные объекты. Вторую очередь практически полностью занимают крупные предприятия. На территории находятся распредцентры «Спортмастера», «Верного» и складской комплекс компании «БОЯРД». Первая же очередь, помимо больших компаний, «заселена» также складами и производствами МСП. Здесь ведут бизнес мебельные предприятия, предприятия дерево- и металлообработки, дистрибьюторы косметических средств, поставщики химикатов и реагентов, изготовители полимерных труб и даже производитель гоночных багги.

Вопрос «подходящести» индустриальных парков для предприятий малого и среднего бизнеса неоднозначен и в последний год все чаще всплывает в диалогах предпринимателей с властью. ПРО-БИЗНЕС-ПАРК предлагает перейти от слов к делу и на своем живом примере убедиться, что такая схема не только возможна в теории, но уже и работает на практике. В парке ведут хозяйственную деятельность 18 компаний, относящихся к МСП, и еще 3 планируют начать стройку в этом году. Кроме того, компания ПБП выступает заказчиком-застройщиком в проектировании и строительстве производственно-складского комплекса площадью 6 200 кв.м, который планирует передавать инвесторам в качестве промышленных помещений, «нарезанных» блоками по 300-1500 м2.

Наш парк открыт не только для представителей власти. Мы с удовольствием проводим экскурсии для всех инвесторов, выбирающих площадку под строительство промышленного объекта. Достаточно связаться с нами по телефону или заполнить форму на сайте, чтобы договориться о времени визита, — отметил Денис Ремезов.

По итогам экскурсии замгубернатора сделал заметку в своем телеграм-канале:

Вместе с располагающимся неподалеку рядом проектов других инвесторов на южной части Кольцевой автодороги сложилась одна из перспективных промплощадок в городе.

Реклама. ООО «УК ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»