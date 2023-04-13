18 апреля в Екатеринбурге пройдет встреча для собственников глэмпингов и экоотелей

Организаторы пригласили за один стол топовых экспертов и практиков отельного бизнеса. Мероприятие пройдет в офлайн-формате. Предприниматели приедут со всего УрФО и из соседних областей.

18 апреля, во вторник, в Екатеринбурге состоится офлайн-мероприятие GLAMPING-БИЗНЕС В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ для глэмпельеров, собственников экоотелей, загородных клубов, баз отдыха и всех собственников, занимающихся посуточной арендой.

В Екатеринбург приедут предприниматели и бизнесмены из Свердловской, Челябинской,Тюменской и Курганской областей, Пермского края, республики Башкортостан. Локация: отель «Московская горка».

К участию приглашаются все заинтересованные в теме экотуризма и создания объектов размещения. Общая тематика встречи направлена на подготовку загородных объектов к летнему сезону, обмен опытом на примере действующего бизнеса, разбор кейсов по увеличению прибыли в тёплое время года и пр.

В программе мероприятия примут участие спикеры, готовые поделиться своим опытом работы в данной сфере:

Кирилл Барсуков , загородный клуб «Белая лошадь» (Свердловская область);

, загородный клуб (Свердловская область); Наталья Круглова , территория активного отдыха «Берег» (Свердловская область);

, территория активного отдыха (Свердловская область); Татьяна Полевова , экопарк «Канада» (Свердловская область);

, экопарк (Свердловская область); Евгения Теличко , курорт «Утес» (Челябинская область);

, курорт (Челябинская область); Анастасия Волегова , загородный отель «Гринвальд» USTA (Свердловская область);

загородный отель (Свердловская область); Алена Мельникова , природно-реабилитационный комплекс «Гнездо» (Тюменская область);

природно-реабилитационный комплекс (Тюменская область); Мария Кульбицкая , загородный клуб «Ключ-камень»;

, загородный клуб Вячеслав Пестриков, АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

На мероприятии речь пойдет про:

Рабочие методы развития объектов от экспертов с многолетним опытом в сфере загородного отдыха;

Конкретные способы увеличения прибыли, в том числе в летний сезон;

Проблемы и способы их решения, с которыми сталкиваются многие собственники.

Гостей конференции ждет большой нетворкинг — возможность лично пообщаться с участниками бизнеса: от только начинающих до крупнейших представителей отрасли в регионе. Можно будет задать любой интересующий вопрос экспертам глэмпинг-индустрии во время open-talk сессии. Приглашенный специалист ГУ МЧС прояснит ситуацию с требованиями к пожарной безопасности и как избежать больших штрафов.

С экспертами по Авито, Вконтакте, 2ГИС проговорим, как можно эффективнее использовать маркетинговые стратегии и увеличивать число бронирований;

Организаторы также приготовили большой блок, касающийся монетизации туристического потока с настоящими профи в сфере туризма и организации глэмпингов в зоне туристических маршрутов.

По всем вопросам можно обращаться по тел.: +7-922-10-23-002.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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