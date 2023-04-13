«Отрадно, что такие центры притяжения появляются в районах с новым жилфондом»

В ЖК iTower открылось общественное пространство нового типа, которое сочетает в себе классическую библиотеку, коворкинг, лекторий и центр, где будут реализованы молодежные инициативы.

В Чкаловском районе Екатеринбурга открылась обновленная библиотека №26. Учреждение переехало со старой площадки на ул. Машинной в новое двухэтажное здание на ул. Белинского в ЖК iTower. Помещение, конструктивно подходящее для реализации проекта, предоставил застройщик ЖК — компания «Атлас Девелопмент». Оснащение и ремонт проводились за счет муниципальных средств.

В помещениях обустроили три зала общей площадью 370 кв. м. Оборудованы места для комфортного чтения книг и работы с ноутбуком. Появились компьютеры с доступом во все электронные библиотеки и информационные хранилища страны.

В обновленном пространстве ждут не только любителей литературы, но и активную молодежь. На базе площадки «Линейка» будут проходить музыкальные и литературные встречи, лекции экспертов из разных сфер. Также молодые люди смогут реализовать собственные социально значимые инициативы.

В открытии библиотеки приняли участие руководители города и регионального министерства культуры. Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, новый объект стал прекрасным подарком к 300-летию города для жителей Чкаловского района:

Это великолепное общественное пространство займет достойное место в библиотечной системе Екатеринбурга. Здесь, с одной стороны, сохранены элементы классической библиотеки, с другой — внедрены современные цифровые технологии и созданы возможности для проведения мероприятий, в которых смогут участвовать жители.

Как пояснили в администрации города, библиотека №26 стала третьим объектом, который был обновлен по программе создания сети общественных пространств нового типа. Первопроходцем стал Городской библиотечный информационный центр на Антона Валека, 12. В прошлом году открылся еще один объект — на базе модернизированной библиотеки №40 на Старых Большевиков, 18 заработал Центр конструктивизма.

По словам заместителя министра культуры области Романа Дорохина, сегодня библиотеки превращаются в культурные пространства, которые способны конкурировать с театрами и музеями:

Представление о библиотеке как о месте, где есть исключительно тишина и спокойствие, неактуально. Сюда не только приходят за книгами — в таких пространствах общаются, поют, танцуют. Они прекрасный пример центров притяжения людей разных возрастов. И отрадно, что такие пространства появляются в районах с новым жилищным фондом.

Коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова рассказала, что совместными усилиями удалось создать по-настоящему комфортное пространство для учебы, работы и проведения мероприятий до 50 человек:

Благодаря комбинированию помещений удалось сделать бесшовную коммуникацию между местами с доступом в интернет, классическим библиотечным хранением книг и пространствами для проведения открытых лекций. Мы как застройщик получили ценный опыт проектирования современных общественных пространств, где можно творить и развиваться.

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