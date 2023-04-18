«Приходится развенчивать мифы: родители думают, что в очках у ребенка зрение ухудшится»

«Бывает и такое: приходит на прием мама после лазерной коррекции зрения и недоумевает, почему у ребенка развивается миопия. Про наследственный фактор многие забывают».

Развитие близорукости (миопии), как правило, совпадает с периодом школьного обучения ребенка. Эксперты предполагают, что к 2050 г. число близоруких в мире составит 5 млрд человек. Это половина всего населения Земли (т.е. видеть плохо вдаль будет примерно каждый второй человек).

О том, что может стать причиной близорукости, почему не надо стесняться очков и каким заболеваниям, кроме миопии, подвержены школьники, DK.RU рассказали Кристина Коновалова и Кирилл Боровских, врачи-офтальмологи Центра контроля детского зрения «Культура Зрения», расположенного на ул. Вильгельма де Геннина, 34. В этом центре и детей, и их родителей учат правильно относиться к здоровью глаз и помогают решать проблемы со зрением.

Кристина, Кирилл, для начала давайте разберемся: какие заболевания органов зрения часто встречаются у детей, кроме миопии?

Кристина Коновалова: Родители приводят на приемы детей с дальнозоркостью (гиперметропия), косоглазием, различными воспалительными процессами. Встречаем детей с дефокусировкой зрения — астигматизмом. В таких случаях ребенок может видеть нечетко как близко, так и далеко.

Кирилл Боровских: Гиперметропия — более сложное заболевание, чем миопия. Оно врождённое и связано с тем, что глазное яблоко уменьшено в продольном размере. Часто эти дети даже не понимают, что плохо видят вблизи. А без коррекции заболевание будет прогрессировать.

Расскажите о причинах развития миопии и гиперметропи у детей?

Кирилл Боровских: Глазное яблоко начинает формироваться еще в период внутриутробного развития, поэтому велико влияние наследственного фактора. Если мама или папа, или оба — обладатели сниженного зрения, вероятность родить ребенка с миопией увеличивается в разы. Если отойти от наследственности и обратить внимание на другие причины развития ранней миопии, стоит упомянуть о зрительной нагрузке. Дело в том, что в период роста глазного яблока родители дают неправильную нагрузку на глаз, и вместо того, чтобы выводить ребенка на прогулки, где можно потренировать зрение, занимают его гаджетами. Свою лепту вносит недостаток витамина А, который очень важен для зрения.

Кристина Коновалова: Внутриутробные факторы развития могут стать и причиной дальнозоркости. Глазное яблоко формируется в первые недели беременности. Излишний стресс, определенные лекарства могут привести к неправильному формированию глазного яблока. Кирилл уже упомянул о том, что это заболевание непросто диагностировать, только если на определенном этапе жизни ребенок прошел углубленную диагностику. Важно понимать, что дети не жалуются на плохое зрение. Во-первых, они боятся, что родители рассердятся. Во-вторых, они просто не понимают, что видят как-то не так. Родителям важно подмечать: говорит ли ребенок, к примеру, о головной боли, насколько бегло он читает, как учится. Если что-то из перечисленного беспокоит вас и вашего ребенка — это повод обратиться к офтальмологу. Не надо списывать подобные проявления на гиперактивность.

Миопия или гиперметропия — это прямое показание к очкам?

Кристина Коновалова: Таких слов, как «миопия», «гиперметропия», «астигматизм», не нужно бояться. И да, при таких диагнозах очки нужно носить чаще всего постоянно.

Всегда лучше планово прийти на прием к врачу-офтальмологу и быть готовым к тому, что очки будут назначены. Многие родители почему-то думают, что очки — это такой необязательный элемент, а зрение можно восстановить гимнастикой. Так вот: никакая зрительная гимнастика зрение не восстановит.

Очковые линзы мы подбираем под каждый индивидуальный случай и иногда, если необходимая острота зрения не достигается очками, назначаем дополнительные процедуры, например, физиотерапевтические практики. Родителям нужно забыть про выражения: «Мы не будем носить очки — их все равно в садике сломают». Это неправильный подход. Если доктор прописал — необходимо носить.

Многие родители стремятся отдать ребенка в раннем возрасте на спорт. Можно ли давать физические нагрузки при миопии?

Кирилл Боровских: Это зависит от степени снижения зрения. Если, к примеру, у ребенка миопия второй или третьей степени, то некоторые нагрузки могут стать критическими и снизить темпы роста глазного яблока. Как правило, при подобных отклонениях детям выдают справки для школы — они не могут сдавать нормативы по общим правилам, ну, и любая физическая нагрузка должна рассматриваться просто в качестве ЛФК: можно походить на настольный теннис, футбол (глаз тренируется смотреть вдаль), гимнастику, но, как говорится, без фанатизма. Подробнее о том, каким спортом можно заниматься, расскажет на приеме врач-офтальмолог.

Кристина, вы упомянули о том, что родители считают очки необязательным элементом в процессе коррекции зрения. С какими еще предубеждениями сталкиваетесь?

Кристина Коновалова: Многие родители приходят с убеждением, что очки — это необязательный элемент. Если их надеть, зрение начнет ухудшаться. Все с точностью до наоборот: зрение будет ухудшаться, если вовремя не подключить очковую коррекцию.

Далее: бывает, к нам приходят родители после лазерной коррекции зрения и недоумевают, почему у ребенка развивается миопия. На наследственный фактор лазерная коррекция никак повлиять не может.

И как вы работаете с подобного рода заявлениями?

Кристина Коновалова: Рассказываем, что без очков будет ситуация ухудшаться, что плохое зрение повлияет не только на качество жизни, но и на карьерные перспективы: например, с отклонениями по зрению не принимают в определенные вузы. Кроме того, я всегда показываю взрослым, как видит их ребенок — для этого у нас есть специальные стекла, которые превращают родителей в близоруких детей. Объясняю: если не подключить очковую коррекцию сейчас, то через несколько лет ребенок будет видеть еще хуже.

В общем, надо просто говорить с родителями и рассказывать, что очки — это возможность видеть мир четко и в ярких красках, возможность заниматься спортом, возможность хорошо учиться в школе и т.д.

А можно ли вообще сделать так, чтобы с помощью очков зрение восстановилось полностью?

Кирилл Боровских: Нет. Это возможно только при лазерной коррекции зрения, но надо понимать, что лазерная коррекция — это хирургическое вмешательство, что делать ее можно не всем и что разрешена она только с 18 лет.

Есть ли какая-то альтернатива очкам?

Кристина Коновалова: Конечно, существуют контактные линзы. Можно прибегнуть к ортокератологии — это современный метод временной коррекции аномалий рефракции: близорукости и астигматизма. Это те же контактные линзы, только жесткие и ночные. Они работают, когда ребенок спит, и улучшают остроту зрения. Контактные линзы выписывают, к примеру, спортивным детям. Но стоит помнить, что к этому методу коррекции нельзя прибегать во время ОРВИ и других простудных заболеваний — так что иметь очки «про запас» все равно придется.

С какого возраста можно носить контактные линзы?

Кирилл Боровских: Жестких ограничений нет. Линзы можно носить, когда ребенок уже осознает, что это такое, как ими пользоваться, что нужно соблюдать правила гигиены. Бывает, что в 4-5 лет дети лихо справляются с линзами, а бывает, что у ребенка есть страх прикоснуться к собственному глазу, и с годами этот страх может и не пройти.

Есть ли какая-то мода на очки? Какие оправы предпочитают дети и подростки?

Кристина Коновалова: Меня радует, что отношение к очкам начинает меняться. Все чаще подростки ассоциируют их с элементом, создающим образ. Что касается оправ — сейчас в моде все круглое. У нас в «Культуре зрения» — большой выбор именно таких модных круглых детских оправ.

Какие рекомендации вы дадите родителям детей с миопией?

Кирилл Боровских: Во-первых, необходимо следовать указаниям врача. Во-вторых, нужно ограничить зрительные нагрузки вблизи. В возрасте 7+ лет время игр в телефоне лучше свести до 20 минут в день. Лучше лишний раз погулять, чтобы глаз поработал на всех дистанциях.

Кристина Коновалова: Есть золотое правило гимнастики для глаз: «20-20-20». Поясню: после 20 минут работы, например, чтения, необходимо отвлечься на 20 секунд и посмотреть на 20 футов вдаль (это примерно 6-7 метров). В идеале после такого упражнения еще 20 секунд проморгаться. Кстати, из-за гаджетов ребенок тоже начинает реже моргать и у него может появиться синдром сухого глаза.

Кирилл Боровских: Еще один важный момент: нельзя пренебрегать профосмотрами. Они рекомендованы Минздравом в год, три и семь. Когда ребенок начинает учиться в школе, проверять зрение лучше каждый год.

Кристина Коновалова: Важно также соблюдать режим питания, поддерживать в квартире оптимальную влажность и давать ребенку возможность отдохнуть. Внедрение в повседневную жизнь этих простых правил поможет сохранить здоровье глаз ребенка надолго.

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