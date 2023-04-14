США смягчили санкции против «МегаФона»

OFAC исключил из санкционных ограничений в отношении сотового оператора оказание услуг связи. В «МегаФоне» заявляют, что считают санкции необоснованными и намерены их оспаривать.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC), которое 12 апреля внесло «МегаФон» и еще несколько компаний Алишера Усманова в SDN-лист, исключило из санкционных ограничений в отношении сотового оператора оказание услуг связи, сообщили в компании.

OFAC выпустил отдельную лицензию, которая разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами услуг, ПО, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.

Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет, — сообщили в пресс-службе МегаФона.

Тем не менее, компания считает внесение в «черный» список необоснованным и намерена его оспаривать.