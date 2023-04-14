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Банк Уралсиб предлагает кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Банк Уралсиб предлагает кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП
Иллюстрация: freepik.com

Уралсиб стал участником программы господдержки малого и среднего бизнеса «Зонтичное поручительство» Корпорации МСП. Она дает возможность кредитования компаниям, у которых недостаточно залога.

#НОВОСТИ

Поручителем перед банком в этом случае выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту.

Банк предоставляет под поручительство МСП различные виды кредитов  на сумму до 100 млн руб. сроком до 10 лет, в том числе в рамках иных программ с государственной поддержкой. Кредиты доступны на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Зонтичное поручительство предоставляется бесплатно и не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Комиссию за поручительство платит банк, а максимальная процентная ставка по кредиту ограничена  программой.

Программа зонтичных поручительств реализуется Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Более подробно о кредитовании под зонтичное поручительство Корпорации МСП можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса банка 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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