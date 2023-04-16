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УрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИ

УрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИ
Иллюстрация: УрФУ

20 апреля с 11.00 до 13.30 эксперты институтов ФТИ, ИРИТ-РТФ, ИЕНИМ и УралЭНИН встретятся в онлайне с бакалаврами вузов. Расскажут про прикладной ИИ и его применение в жизни и работе.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Онлайн-конференция «Искусственный интеллект: просто о сложном» будет доступна всем желающим после прохождения регистрации.

Во время мероприятия эксперты УрФУ не только поделятся опытом реализации реальных отраслевых кейсов для промышленности в сфере ИИ, но и познакомят слушателей с программами магистратуры, прохождение которых поможет выпускникам получить востребованную и современную профессию.

Спикеры конференции:

Станислав Ерошенко, доцент кафедры электротехники УралЭНИН. Он расскажет об основных трендах современной электроэнергетики: декарбонизации, децентрализации и цифровизации. Отдельный доклад спикера будет посвящен тому, к чему может привести необдуманное применение машинного обучения в реальных задачах энергетики.

Николай Пермяков и Кирилл Гржегоржевский, аспиранты кафедры высокопроизводительных компьютерных технологий (КВКТ), ИЕНиМ. Они расскажут о своей исследовательской работе, посвященной изучению процессов самосборки молекул в супрамолекулярные структуры.

Михаил Ронкин, доцент, руководитель Научного центра компетенций «Центр обработка сигналов и изображений методами ИИ». Его доклад посвящен обзору использования машинного обучения в обработке информации промышленных измерительных систем.

Илья Яковлев, аспирант и преподаватель кафедры ТФиПМ. Он расскажет о применении машинного обучения и теории структурной сложности к решению типовых задач современной физики.

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Автор: Андрей Каяк
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