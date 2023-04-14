52% руководителей следят за работниками, еще 16% при собеседовании учитывают знак зодиака

Согласно опросу, четверть соискателей стараются избегать собеседований в ретроградный Меркурий. На что еще обращают внимание будущие и настоящие работники офисов?

Около 52% свердловских руководителей следят за подчиненными с помощью камер, датчиков и специального программного обеспечения, показало исследование сервиса «Зарплата.ру». Сообщается, что было опрошено 1986 руководителей из всех регионов России, в том числе Свердловской области.

Технические средства слежения за активностью сотрудников на Среднем Урале используют 52% менеджеров, при этом большинство из них (97%) не скрывают этого от персонала.

По данным опроса, на нецелевые действия (чтение новостей, переписку в мессенджерах, онлайн-шопинг и другое) отвлекаются 46% работников региона. Работодатели пытаются пресечь такое поведение с помощью слежения через камеры видеонаблюдения (66%), использования периферийных устройств со встроенными датчиками активности (14%), карт доступа с регистрацией времени прихода и ухода (20%).

48% руководителей применяют специализированное ПО с функциями отслеживания, около 71% фиксируют сайты, которые сотрудники посещают во время рабочего дня, другие фиксируют время включения и выключения компьютера, также работодатели периодически делают снимки экрана в течение рабочего дня.

Согласно результатам опроса, большинство опрошенных руководителей замечают недобросовестную трату времени примерно один раз в месяц (38%). Обычно работников ловят на личных телефонных разговорах (52%), мобильных играх (57%), личных переписках (43%), просмотре не связанных с работой страниц в интернете (39%), онлайн-шоппинге (34%) и на сторонней подработке (11%).

77% случаях руководители просят объяснений от сотрудника, 34% частично лишают работника премии, 25% повышают ему объем задач и 6% прибегают к увольнению.

Еще один интересный опрос на тему трудоустройства и работы в компаниях провели в iConText Group. Было опрошено более 2000 респондентов: 1000 руководителей (основатели компаний, топ-менеджеры, руководители подразделений департаментов, принимающие управленческие решения) и 1000 сотрудников (специалисты, ведущие специалисты, исполняющие должностные обязанности в рамках определенных задач).

Значительная часть исследования посвящена отношению руководителей и сотрудников к HR-бренду. Этот фактор важен для 38% сотрудников — они оценивают имидж компании при выборе работы, поскольку хотят быть причастны к бренду с хорошей репутацией. 77% опрошенных сотрудников предпочли неизвестную компанию, но с большей зарплатой. 8% опрошенным оказалось все равно, где работать. 23% согласны работать в известном бренде, но с меньшей зарплатой.

Во время поиска работы 11% сотрудников ориентируются на присутствие бренда в крупных рейтингах, премиях и т. п. Перед тем, как отправить свое резюме, 3% изучают выступления официальных спикеров компании, 17% опрошенных смотрят соцсети компании и первых лиц. 53% в первую очередь изучают сайт компании.

26% сотрудников признались, что им приходилось говорить неправду на собеседованиях. 36% опрошенных считают, что каждый человек немного приукрашивает действительность. 37% ответили, что всегда говорят правду на собеседованиях. И только 1% регулярно врет на собеседованиях, чтобы «подороже себя продать».

23% опрошенных сотрудников предпочитают не ходить на собеседования в ретроградную фазу Меркурия. Еще 20% ходят на собеседования, зная о ретроградном Меркурии, всего 57% не придают этому фактору никакого значения.

65% сотрудников считают повышение зарплаты наиболее эффективным способом удержания персонала. 15% согласны забрать обратно заявление об уходе, если их повысят в должности. Для 7% ключевым фактором удержания в компании является дополнительное профильное обучение. 6% респондентов выбрали вариант «ничего не надо делать», что может указывать на удовлетворенность текущими условиями работы. И для 3% важным фактором является увольнение сотрудника, который мешает их работе.

Работодатели, согласно исследованию, готовы пойти на многое для удержания ценных сотрудников: 40% согласны повысить зарплату, 29% предлагают профильное обучение, 9% готовы повысить подчиненного в должности, 2% — даже уволить тех, кто мешает работе ценного сотрудника. Только 14% не будут ничего делать для удержания сотрудников, считая, что раз человек принял решение уволиться, его ничего не остановит. 6% опрошенных руководителей выбрали индивидуальный подход к удержанию сотрудников.

Также оказалось, что руководители компаний нередко обращают внимание не только на квалификацию кандидатов, но, например, и на знак зодиака соискателя. 16% опрошенных генеральных директоров и руководителей департаментов считают, что знак зодиака соискателя имеет важное значение при найме.

Исследование показало, что на текущий момент на рынке труда присутствует значительная турбулентность. Более половины опрошенных руководителей компаний в настоящее время нанимают новых сотрудников лишь в крайних случаях, что может говорить о сокращении расходов и ограничении роста затрат на персонал. При этом 37% руководителей активно нанимают новых сотрудников из-за роста некоторых отраслей и создавшегося в них дефицита квалифицированных кадров. Ряд руководителей заявили о заморозке найма, что может быть связано с сокращением деятельности организации или нехваткой финансовых ресурсов на привлечение новых сотрудников.

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