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Ночью в Екатеринбурге загорелся маленький дом, на который были большие планы у бизнеса

Ночью в Екатеринбурге загорелся маленький дом, на который были большие планы у бизнеса
Иллюстрация: DK.RU

Речь идет о здании на Челюскинцев, 5в, где «Брусника» собиралась строить высотки. Владелец «Пенетрона» хотел перевезти его в Мариинск и открыть в нем ресторан. Что теперь?

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелось здание, где когда-то располагалась первая городская больница по адресу Челюскинцев, 5в. Оно было построено по проекту архитектора Ивана Янковского, главного архитектора Екатеринбурга в 1907-1914 гг.

Еще в феврале 2019 г. градзащитная организация Екатеринбурга «Уральский хронотроп» обратилась в Управление госохраны ОКН Свердловской области с тем, чтобы здание признали памятником архитектуры. Однако получили отказ.

В прошлом году владелец компании «Пенетрон» Игорь Черноголов заявил о том, что планирует перевезти это здание в экодеревню в Мариинске, чтобы разместить в нем ресторан уральской кухни. Также в прошлом году застройщик «Брусника» заявлял о своих планах возвести здесь квартал высотных жилых домов, сообщает 66.RU.

Однако пока данное строение находится в муниципальной собственности. После того как из комплекса зданий на Челюскинцев съехала больница, они стали прибежищем бездомных и местом складирования мусора, сообщают «Вечерние Ведомости». Пожарные предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог. Об этом сообщил председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин, приезжавший на место происшествия, после общения со специалистами МЧС.

Несмотря на возгорание мусора внутри строения, серьезно оно не пострадало и планы по его «эвакуации» остаются в силе.

Мы осмотрели здание, оно пострадало незначительно. До конца года мы планируем решить вопрос с правами на этот дом, разобрать его и перевезти под Ревду, — сообщили 66.RU сотрудники компании «Брусника».

Напомним, ранее мы писали о планах Игоря Черноголова по спасению памятников деревянного зодчества Екатеринбурга. Он предлагал спасти дом на ВИЗе, который попал под снос. Выбранный для реставрационных работ дом оказался на территории, которую власти планируют расчистить под новое трамвайное кольцо. Однако общественники провели серию переговоров с властями и решили искать новый объект для реставрации.

Читайте также на DK.RU про экологический проект Игоря Черепанова по строительству туристической экодеревни в Мариинске.

Автор: Татьяна Юстус
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