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Быть всегда на высоте: в Екатеринбурге построят небоскребы в стиле ар-деко

Быть всегда на высоте: в Екатеринбурге построят небоскребы в стиле ар-деко
Иллюстрация: «Астра»

Компания «Астра» начала строительство двух жилых небоскребов в стиле ар-деко. Даблхаус 1:1 – расположится неподалеку от Центрального стадиона и станет яркой доминантой городской архитектуры.

#НОВОСТИ

Величественные башни с необычными стреловидными выступами на фасаде напоминают о зданиях Нью-Йорка, построенных в 20-30-х годах ХХ века. Благодаря своей уникальности даблхаус 1:1 уже сейчас стал участником престижной федеральной премии Urban Awards — 2023 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс УрФО».

Удобная локация (поблизости располагаются различные объекты деловой, социальной, культурной и развлекательной инфраструктуры) идеально вписывается в повседневный график активных и успешных людей. За динамичной жизнью главных артерий столицы Урала можно будет наблюдать из окон. 

Быть всегда на высоте: в Екатеринбурге построят небоскребы в стиле ар-деко 1Фото: коворкинг: деловое пространство даблхауса «1:1» 

Комфорт и высокое качество — вот основные постулаты высотных домов 1:1 от «Астры». Здесь в каждой детали можно заметить стиль, эстетику и функциональность. Будущие владельцы получают бесценное право самостоятельно сделать важный выбор: специалисты компании предлагают 376 планировочных решений. В первом небоскребе расположатся квартиры с отделкой под чистовую для тех, кто спешит как можно быстрее освоить новое пространство, а во втором — все планировки свободные, что дает возможность реализовать личные дизайнерские задумки.

Застройщик постарался предугадать все желания будущих жильцов в соответствии с их высоким уровнем и образом жизни. Уютное лобби для встреч, современный коворкинг, библиотека, детская комната. Каждый уголок двора даблхауса продуман, пространство разделено по интересам и возрастным группам. Двор выполнен в экостилистике: необычные архитектурные объекты из натурального дерева, мягкое покрытие и полное отсутствие автомобилей. Безопасность также в приоритете: около 50 камер видеонаблюдения круглосуточно будут фиксировать происходящее в жилом комплексе.

Быть всегда на высоте: в Екатеринбурге построят небоскребы в стиле ар-деко 2Фото: внутренний двор даблхауса «1:1»

Проект действительно исключительный. Хорошая современная архитектура, которая не пытается маскироваться под историческую застройку. Такой дом вполне мог бы стоять где-нибудь в Лондоне, его бы печатали в архитектурных журналах. Однако в даблхаусе 1:1 собрана не только красота архитектуры, но и дизайн парадных и современное благоустройство. Уже сейчас покупатели и специалисты по недвижимости отмечают особенную инвестиционную привлекательность Дублхауса 1:1, особенно на этапе строительства. Похожих объектов в нашем городе мало, поэтому интерес крайне высок, — говорит Валерия Тарасова, руководитель отдела продаж компании «Астра-Девелопмент».

Срок сдачи проекта — IV квартал 2025 г.

Реклама. ООО «АН «Астра»

Автор: Гринина Ирина
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