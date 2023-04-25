В Екатеринбург зашел новый застройщик, выбирающий в первую очередь цифровизацию

Компания из Казани выкупила в столице Урала два земельных участка: у парка Маяковского и у Верх-Исетского пруда. Высокий сервис, мобильное приложение и качество продукта — чего ждать горожанам?

В Екатеринбург заходит новый застройщик — компания «Унистрой» из Казани. Девелопер долгое время работал над масштабными проектами комплексного развития в Татарстане, а в последние пять лет вышел на федеральный уровень, начав возводить объекты бизнес-класса, клубные дома, загородные комплексы, параллельно развивая собственную сервисную компанию. О том, чем «Унистрой» будет заниматься в Екатеринбурге и почему компания выбрала город как один из новых рынков для развития, DK.RU рассказал заместитель генерального директора девелопера Искандер Юсупов.

«Унистрой» — компания из Казани. Как давно вы работаете за ее пределами и с чем связан такой интерес к регионам?

— Компания растет, и ее бизнес растет. 20 лет назад мы строили многоквартирные жилые дома в основном в Казани. Около 10 лет назад выбрали стратегию региональной экспансии. Сейчас мы работаем в шести городах России: Казань, Санкт-Петербург, Уфа, Тольятти, Екатеринбург и Пермь. В Казани у нас два проекта бизнес-класса — комплекс в исторической части города Statum* и первый в городе mixed-used** проект UNO***, где в одном месте можно жить в домах бизнес-класса, работать здесь же, в бизнес-центре, оставлять детей в детском саду, автомобиль на подземном паркинге, а вечером прогуливаться на набережной.

В Санкт-Петербурге мы строим клубный дом Upoint****, в Уфе — дом бизнес-класса с захватывающими видовыми характеристиками. Кроме того, в Казани в этом году мы завершили строительство комплекса «Царево Village», который был признан лучшим малоэтажным проектом в России*****. Проектов очень много, обо всем кратко не рассказать. Вообще, мы видим себя как цифрового девелопера, который выходит в новые регионы и, помимо строительства домов, развивает сервисное направление.

Выход в регионы обусловлен высокой маржинальностью?

— Мы хотим стать полноценным федеральным девелопером, а без портфеля в городах России этого просто не добиться. В 2014 г., когда наша доля в Казани составляла 20-30%, мы понимали, что наращивать долю выше этих показателей нет смысла. Чтобы компания развивалась, нужны новые идеи, направления. Поэтому мы и начали региональную экспансию, активно развиваем бренд сервисной компании, запустили цифровизацию. Как для любого бизнеса, естественно, прибыль и маржинальность для нас не на последнем месте. Мы рассматриваем города с высоким спросом. В основе бизнеса нашей компании — рост портфеля текущих проектов и диверсификация.

Реклама. Рекламодатель ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-СТАНДАРТ» ИНН 6671253628

Чем вас привлек Екатеринбург? Что и где вы будете строить в городе?

— Екатеринбург — один из наших стратегических городов экспансии. Это растущий и развивающийся мегаполис с высоким ростом численности населения, миграции и уровнем жизни в целом. В городе сложился высококонкурентный рынок с качественным продуктом и хорошим потенциалом для развития.

В ходе поиска земельных участков под застройку мы познакомились с компанией PRINZIP и приобрели у нее часть земельных участков. Выбор был сделан не просто так: с PRINZIP нас объединяют схожие ценности в работе с продуктом, клиентом. Участки, которые мы выкупили, узнаваемы в городе и позволяют реализовать продукт, соответствующий нашим стандартам.

Речь идет о приобретении двух земельных участков? Что же на них появится?

— Да, в активной работе у нас два участка. Один из них расположен в центре города, в микрорайоне Парковый, рядом с парком Маяковского. Второй — в курортном микрорайоне на ВИЗе между улицами Крауля и Татищева. Рядом расположена акватория Верх-Исетского пруда, пляж и яхт-клуб. Подробности раскрывать на могу, так как мы в процессе получения проектной декларации. Кроме того, есть еще один земельный участок — с видом на Уктусские горы. Но этот проект пока в проработке, о нем мы обязательно расскажем, но чуть позже.

Чего ждать екатеринбуржцам от этих проектов? Какими будут ЖК?

— У нашей компании два ключевых стандарта — качество продукта и высокий сервис, и мы их не разделяем. Мы проектируем дома в концепции городов шаговой доступности и даем клиентам больше, чем они ожидают.

«Унистрой» — это не про стройку, это про комфорт, качество жизни. Для нас очень важно формировать новый уровень жилых пространств, объединять людей со схожими ценностями, интересами, взглядами на жизнь. Этот подход мы используем на всех этапах работы с продуктом: при выборе земельного участка, за счет грамотного мастер-плана, организации общественных зон внутри комплекса, домов, квартир, цифровизации продукта.

Это то, что создает «Унистрой» как девелопер, и то, что продолжает Сервисная компания «Территория комфорта», сопровождая клиентов после заселения в квартиры. Наша Сервисная компания дважды становилась лучшей управляющей компанией в России******. Думаю, это о многом говорит.

Реклама. Рекламодатель ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-СТАНДАРТ» ИНН 6671253628

Чем ваша сервисная компания отличается от стандартной управляющей?

— «Территория комфорта» — это и коммерческое наименование сервисной компании, и ее философия. Она делает больше, чем от нее ждут. За восемь лет мы выработали собственные стандарты комфорта. Делаем уборку в домах чаще, чем стандартная управляющая, все процессы перевели в online*******, в режиме 24/7 отслеживаем потребление ресурсов. Если кто-то из жителей уехал в отпуск и забыл закрыть воду, мы, заметив превышение потребления в системе, можем отключить ее удаленно. В наших домах порядка 35 камер, которые установлены по периметру, во дворе, на первом этаже и в паркинге. Через приложение жители могут заказать выгул собак, оформить страховку, сделать ремонт в квартире. И все это лишь вершина айсберга. Почему не управляющая компания? Потому что управляющая работает с домами, а мы работаем с людьми, оказываем им сервис.

Как вам пришла идея создания сервисной компании? На рынке была настолько острая необходимость?

— Восемь лет назад мы начали активно заниматься развитием культуры проживания. Мы ставим себе задачу сделать управление домом, квартирой настолько простым и удобным для клиентов, что они смогут получать весь комплекс услуг централизованным и бесшовным способом. Инвестировали ресурсы в создание цифровой платформы обслуживания комплексов, разработали мобильное приложение единого цикла, которое клиент скачивает на этапе выбора и покупки квартиры, и продолжает им пользоваться во время проживания. Вообще цифровизация наших проектов как с точки зрения продукта, так и сервиса, — это наша главная цель.

Расскажите подробнее о том, что вы вкладываете в понятие цифровизация? Что дает людям цифровой девелопер?

— Это сервисы, которые позволяют сэкономить время и инвестировать его в более важные вопросы, чем бытовые. Это то, что создает ежедневный комфорт. В холлах — домофоны с Face ID******** и автоматическим открыванием дверей, в квартирах — двери с электронными замками, которые можно открыть по отпечатку пальца или удаленно со смартфона, система защиты от протечек, централизованная подача чистой воды, прошедшей фильтрацию от тяжелых металлов, ионизацию, что не требует установки дополнительных фильтров в квартире. При желании функционал квартиры можно доработать и интегрировать функцию включения-выключения освещения, музыки, кондиционера, чайника, микроволновки, открытия штор, видеонаблюдение и т.д.

Реклама. Рекламодатель ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-СТАНДАРТ» ИНН 6671253628

Логичный вопрос: насколько дорогими будут такие оцифрованные квартиры в Екатеринбурге?

— Наш продукт и сервис всегда выше рынка, неважно, в каком городе мы работаем. В ценообразовании мы будем опираться на рынок, но важно понимать, что клиенты сейчас в меньшей степени ориентируются на абсолютную цену, сейчас для них важнее ежемесячный платеж. Доля ипотеки сейчас занимает 70%. Субсидия делает покупку квартиры более комфортной. Спрос на современное качественное жилье будет всегда. И как бы это банально ни звучало, мы продаем не просто квартиры, наша задача — повышать качество жизни людей, культуру продаж, сервиса и работы с партнерами в каждом новом городе присутствия.

Подробную информацию о застройщике и начале старта продаж можно узнать на сайте и по телефону +7 (343) 364 49 20.

Девелоперская компания «Унистрой»:

1 место в России по скорости строительства*********

ТОП-25 застройщиков РФ страны по потребительским качествам ЖК**********

2,1 млн м² площадь реализованного жилья

1,1 млн м² текущий портфель жилой недвижимости и street-retail***********

6,6 млрд руб. EBITDA по МСФО за 2021 г.

2,61 млн м² земельный банк

277 тыс. м² площадь коммерческой недвижимости в управлении

Кредитный рейтинг АКРА ВВВ+(позитивный), Expert ВВВ+(стабильный)

Реклама. Рекламодатель ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-СТАНДАРТ» ИНН 6671253628

* Statum – Статум. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги-3». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф. Подробнее о данном предложении можно узнать по телефону +7 (343) 364 49 20.

** UNO – Уно. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Бизнес парк» Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф. Подробнее о данном предложении можно узнать по телефону +7 (343) 364 49 20.

*** Mixed-used – с англ. мультифункциональный.

**** Upoint – Юпойнт. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-2» Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф. Подробнее о данном предложении можно узнать по телефону +7 (343) 364 49 20.

***** Единый ресурс застройщиков России, 2020 г. https://clck.ru/bNDGy

****** Urban Awards, 2022 г. https://clck.ru/33sjth

******* Online – онлайн.

******** Face ID – открытие двери через функцию распознавания лица.

********* Рейтинг Единого ресурса застройщиков РФ: по скорости строительства https://clck.ru/3475LQ

********** Рейтинг Единого ресурса застройщиков РФ: по потребительским качествам https://clck.ru/3475Pq

*********** Street-retail – объекты коммерческой недвижимости, места розничной и мелкооптовой продажи товаров и услуг.

Настоящее предложение не является публичной офертой.