«Нужно честно отвечать на запросы социума, а не просто снимать сливки»

Бизнес не может существовать в отрыве от людей. Предприниматели это понимают, поэтому все чаще вкладываются в социальное благополучие населения. Как это происходит на практике — в материале DK.RU.

Как говорил Джон Д. Рокфеллер, «работодатель должен делать больше, чем выполнять свои обязанности». И действительно, бизнес сегодня живет с осознанием собственной социальной миссии, вкладывается в безопасность людей, их досуг, отдых, обеспеченность рабочими местами и пр.

Социально-ориентированный бизнес — тот, который ориентируется на запросы населения и честно их удовлетворяет. Предприниматели, сконцентрированные исключительно на прибыли и на том, чтобы просто снять сливки, встречаются все реже. Ну и, конечно, важно, чтобы бизнес заботился о своих сотрудниках, команде и партнерах, — говорит Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family.

Сохранить наследие

Одной из своих социальных миссий руководство Baden Family видит продолжение традиций тех локаций, где возводит свои термальные комплексы. Так, к примеру, в настоящий момент компания преображает территорию санатория «Зеленый мыс» рядом с Новоуральском. В 1980-90-х годах там готовились к соревнованиям биатлонисты и лыжники сборных команд СССР и России. В скором времени там появится термальный комплекс «Баден-Баден» с сильной спортивной составляющей.

Комплекс расположится на среднегорье и станет местом притяжения для спортсменов, которые проводят сборы, любителей пеших прогулок и велосипедистов. Сейчас там ведутся масштабные строительные работы, а к 2024 г. на территории бывшего «Зеленого мыса» вырастет огромный апарт-отель, виллы и дома с террасами.

Конечно же, появится и сам термальный комплекс, а также водные аттракционы и обустроенный пляж. Общая площадь будущего комплекса составит 30 тыс. кв. м. Существующие на площадке здания компания реконструирует.

Кроме того, на территорию нового комплекса планируется привлечь бизнес, а следом за бизнесом, который предоставляет разного рода услуги, придут и посетители. Сегодня в этих термах ждут предпринимателей, которые будут заниматься прокатом водного оборудования — сапов, вейксерфов, катамаранов, моторных лодок, дельтапланов. Уютно будут чувствовать себя точки общественного питания, да и вообще любой бизнес, полезный отдыхающим — услуга фотосъемки, организаторы мастер-классов, продавцы принадлежностей для плавания и т.д.

Мы относимся с уважением к местам, где строим свои курорты. Всегда обращаем внимание на историю места, его природную или культурную составляющую и работаем в синергии с местом. Сочетание локации и качественных услуг — это та изюминка, которая позволяет нашим филиалам и отелям оставаться на высоком уровне и быть востребованными, — отмечает Евгений Кононов.

Рабочие места в малых городах

Социально-ориентированный бизнес всегда способствует занятости населения. Особенно, если заходит на территорию малых городов. Как правило, люди из небольших поселений работают в ближайших крупных муниципалитетах и со временем вовсе уезжают из родного города. Картина меняется, как только на территорию заходит новая крупная компания.

Если в малые города не едут туристы, те быстро пустеют. Но стоит в малом городе появиться крупному бизнесу, и картина меняется: во-первых, местным жителям становится интересно. Они могут запустить на территории новой компании свой микробизнес и иметь с него доход от туристического потока или сами устроиться туда работать. Да и вообще жизнь в городе сразу меняется: на территорию идут инвестиции. Причем не только частные, но и государственные, потому что локация становится интересной для строительства и развития новых инфраструктурных объектов, — говорит основатель Baden Family.

На текущий момент курорты «Баден-Баден» обеспечивают рабочими местами Челябинскую область (Еткуль), Свердловскую область (Реж, Уктус и будущие курорты на Таватуе и в Сысерти). Кроме того, строительство ведется и в отдаленных регионах. Так, Baden Family построит термальный комплекс на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Комплекс займет участок площадью 7,6 га. По проекту здесь будут бассейны под открытым небом, зона relax&spa, сауны и банные комплексы. В перспективе компания планирует строительство термальных комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и на Байкале. В скором времени жители этих регионов тоже получат предложения о работе от компании Baden Family. Пока же в существующих комплексах трудоустроено порядка 600 человек. Большая часть из них работает на местах, около 50 человек — штат управляющей компании.

Люди, которые приходят к нам на работу, видят молодую и активную команду. Говорят потом, что мы динамичные, и что им прикольно быть вместе с нами в одной команде, — делится фидбэком сотрудников Евгений Кононов.

Вложения в досуг и отдых

Термальные курорты Baden Family предоставляют жителям регионов возможность отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир расслабляющих удовольствий. На территории каждого комплекса расположены бани и сауны, бассейны, где можно в удовольствие погреться в холодное время года и отдохнуть, как говорится, и душой, и телом. А вложения в ментальное здоровье сограждан, как известно, дорогого стоят.

Так, в термах на Уктусе можно почувствовать себя на полноценном курорте — помимо открытого бассейна, комплекс оборудован современным крытым бассейном с пул-баром, где можно заказать напиток и неспешно растянуть удовольствие от его употребления на лежаке, расположенном рядом.

Богатая водная инфраструктура представлена в режевских термах. Посетители с удовольствием расслабляются в бассейнах с гидромассажными чашами, посещают классическую русскую баню, купаются в холодных купелях. Для тех, кто любит влажные сауны, на территории «Баден-Баден» Реж открыты аромасауна и хаммам.

Еткульские термы славятся в свою очередь сразу двумя открытыми бассейнами и целым комплексом бань и саун, которые называются «Бани народов мира». Ну, а настоящее лето можно поймать в соляной комнате комплекса. Она насыщена морским воздухом, полезным для органов дыхания. Взрослому человеку отдыхать в ней нужно 50-60 минут. Детям — чуть меньше.

Мы даем гостям курортов возможность качественного и честного отдыха. Его стоимость соответствует услугам, которые получают люди, приехавшие сюда. На территории наших термальных комплексов всегда происходит что-то интересное: тематические вечеринки, детские активности. Регулярно объявляем акции для пенсионеров — все для того, чтобы каждый мог получить максимум от своего пребывания в «Баден-Баден», — добавляет Евгений Кононов.

В целом, Baden Family вкладывает усилия и средства не только в туристическую привлекательность Урала, не только в качественный досуг местных жителей и гостей из близлежащих городов, но и в комплексное развитие территорий.

Есть мировые сети, которые развивают термальный бизнес, а мы стали первопроходцами в этом бизнесе на Урале. Наша компания продолжает не только развивать бизнес, но и вкладывается в комплексное развитие территорий, в котором заинтересованы и органы власти, и представители других видов бизнеса, — резюмировал основатель Baden Family.

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