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Как запускать рекламу в 2023 г., расскажут на образовательной конференции в Екатеринбурге

Как запускать рекламу в 2023 г., расскажут на образовательной конференции в Екатеринбурге
Иллюстрация: МТС

МТС Маркетолог открывает серию образовательных и деловых конференций в городах России, посвященных digital-маркетингу. В Екатеринбурге мероприятие пройдет 26 апреля в 14.00.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

МТС Маркетолог — это платформа для самостоятельного запуска таргетированной рекламы на основе Big Data для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет любому человеку без помощи специалистов в несколько кликов запустить SMS или digital рекламу на нужную аудиторию. На базе платформы доступны 16 рекламных инструментов, под капотом платформы — больше 5 тыс метрик, больше 250 сегментов аудитории по интересам.

О том, как выстроить эффективную стратегию digital-маркетинга в 2023 году, и пойдет речь на конференции в Екатеринбурге. Представители крупных брендов презентуют гостям мероприятия кейсы по привлечению клиентов и пообщаются в неформальной обстановке с присутствующими во время нетворкинга.

Спикеры конференции:

Роман Максимов, старший менеджер по продукту МТС Маркетолога. Он расскажет, как запускать рекламу в 2023 году и проведет обзор новых инструментов и возможностей;

Анна Громова, Client Service Director Deltaplan, расскажет про автоматизацию маркетинга и что может получиться, если заменить специалистов роботами;

Анастасия Никулина, директор по маркетингу Callibri выступят с темой: «Как на самом деле работают альтернативные каналы продвижения?»;

Витя Брухис, СМО линейки Data Science Data Analytics Skillfactory выступит с кейсом: «Изменение механики форм заявок на сайте. Как увеличить конверсию сайта на 150%, а главное, как оценить результат в деньгах?»;

Юлия Самусенко, директор по маркетингу Жизньмарт расскажет про чаты покупателей. 

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

Конференция МТС Маркетолог пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн. Для участия необходимо пройти регистрацию. Добавим, все зарегистрированные участники получат гарантированные призы: презентации спикеров, запись трансляции и промокод на скидку в 3 тыс. руб. для запуска таргетированной SMS или MMS-рассылки в МТС Маркетологе.

Регистрация на офлайн участие возможна до 24 апреля включительно.

Когда: 26 апреля
Где: Синара Центр, Верх-Исетский бульвар, 15/4
Во сколько: 14.00 (время по Екатеринбургу)

Реклама. ПАО «МТС»

Автор: Андрей Каяк
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