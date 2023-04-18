Против экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина завели новое уголовное дело

Бывшего генерального директора корпорации пытаются привлечь к ответственности за нарушения при закупке концентрата титановой руды. Вместе с ним по делу походит экс-глава правового направления.

В настоящий момент новое дело против бывших топ-менеджеров «ВСМПО-Ависма» рассматривает Верхнесалдинский районный суд Свердловской области.

Суть обвинения: действия Михаила Воеводина и Артёма Кисличенко привели к тому, что в 2019 г. «ВСМПО-Ависма» закупало концентрат титановой руды по завышенной цене у сингапурской компании Minerals and Metals Group (MMG). Сделка прошла с нарушением закупочных процедур, и товар обошелся дороже, чем мог: $2,8 млн вместо $2,1 млн. При этом концентрат производили и отгружали в Казахстане сотрудники компании «Экспоинжиниринг», поставлявшей его с 2016 по 2018 гг. «ВСМПО-Ависма» напрямую.

По мнению следователей, в 2019 г. на предприятие поступил тот же продукт, но его стоимость была искусственно завышена. Ущерб оценен в $680 тыс. (43 млн руб.).

«Октагон.Урал» сообщает: после появления на слушании его корреспондентов, представители «ВСМПО-Ависма» попросили сделать процесс закрытым. Михаил Воеводин не возражал. Артём Кисличенко выступил против. Суд решил, что причин для закрытия рассмотрения дела нет.

Судебный процесс «ВСМПО-Ависма» против Михаила Воеводина начался осенью 2020 г. Акционеры заподозрили его в причинении ущерба на 4 млрд руб. Позднее финансовые претензии к бывшему том-менеджеру были снижены, и стороны пришли к мировому соглашению. Чтобы выплатить корпорации 1,69 млрд руб., Михаил Воеводин отказался от принадлежавших ему 6,53% компании в пользу заместителя председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» и основного владельца предприятия Михаила Шелкова.

О прекращении уголовного дела, открытого в отношении Михаила Воеводина, ходатайствовало следствие, прокуратура против этого не возражала.