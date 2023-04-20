Бизнес в явном выигрыше. Как СберМаркет помогает работать кафе и офисам

Быстрый выбор товаров по выгодным ценам, оперативная доставка и все необходимые для бухгалтерии документы. Такой сервис определенно нужен бизнесу.

Сервисы онлайн-доставки успешно освоили розничный рынок России. Ими пользуются многие, потому что это быстро, просто, удобно и экономно. При этом бизнес теперь тоже может воспользоваться преимуществами подобных сервисов. СберМаркет активно работает в направлении В2В, легко закрывая потребности самых разных компаний.

Офисы постоянно нуждаются в закупках: от кофе и чая до канцелярии и бытовой химии. Это те расходники, без которых не обойтись. Заказать необходимое количество кофе, бумаги и скрепок можно в СберМаркете — быстро и просто, не «замораживая» порой существенные для компании суммы — ведь оборотные деньги нужны сегодня бизнесу как никогда.

Юридические лица, работая со СберМаркетом, получают простую оплату по счету или картой онлайн, электронный документооборот и возможность вернуть НДС. Из большого каталога товаров клиенты сервиса всегда могут выбрать лучшее предложение и бесплатно получить заказ в удобный двухчасовой интервал.

Фото: СберМаркет

Закупиться для кафе

Закупить впрок молоко, хлеб или сыр для заведения общепита просто невозможно: продукты испортятся. Впрочем, и ту продукцию, которая хранится долго, часто не покупают огромными партиями. Причина проста: все приобретенное нужно где-то складировать, а для кофейни куда разумнее разместить на лишних 4 кв. м пару столов для гостей, чем оборудовать склад. Из-за этого владельцы небольших кафе нередко тратят по несколько часов в день на то, чтобы купить и доставить на кухню все необходимое для работы.

Помочь может СберМаркет. Молочная продукция, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия — все это можно заказать в приложении или на сайте, при этом сборщики сервиса самостоятельно проконтролируют качество товара и сроки годности.

Итог — свежие продукты, экономия времени и, конечно, средств: ведь из десятков предложений клиент выбирает самые выгодные товары. Сервис доставляет заказ за два часа даже в выходные дни.

Фото: СберМаркет

Порадовать сотрудников с помощью СберМаркета

Как известно, кадры решают все. Для сотрудников можно включить в их соцпакет покупку продуктов питания в СберМаркете за счет компании. Для этого нужно просто подключить сотрудника к кошельку компании и указать доступный ему денежный лимит. Люди будут сами выбирать, что им заказать, при этом каждый сотрудник будет видеть только свои покупки. Для работодателей, которые заботятся о счастье сотрудников, это очень полезная опция, ведь у команды появляется возможность заказать вкусный обед или продукты из любимого супермаркета.

Кроме того, можно дарить сертификаты на покупки в СберМаркете с любым номиналом на праздники. Оформить сертификаты в уникальном дизайне быстро и просто, как и получить впоследствии все необходимые отчетные документы.

Как видим, онлайн-сервисы доставки могут значительно облегчить жизнь не только частных покупателей, но и бизнеса. Закрывать сразу несколько потребностей стало намного проще. Чтобы воспользоваться сервисом для бизнеса, нужно зарегистрироваться в приложении или на сайте как юрлицо с указанием ИНН. После этого можно смело выбирать самые выгодные предложения, доставка заказов до 30 кг без пометки «Экспресс-доставка» — бесплатна.

По промокоду Vesna20 действует скидка 20% (но не более 5000) на первый заказ от 5000 рублей*.

*Акция действует с 15.03 по 30.04.23 на заказ для бизнеса от 5 000 ₽ (определяется после сборки заказа) в г. Екатеринбурге и Свердловской обл. Подробности:business.sbermarket.ru

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