Перлотто с щечками и другие блюда с вау-эффектом — в новом меню от Максима Соколова

Представляем новое меню сети ресторанов «Своя Компания» с подробным описанием и комментариями бренд-шефа кухни и бренд-директора бара. Также рассказываем про обновление интерьера.

В меню сети мягких ресторанов «Своя Компания» появились яркие весенние новинки, разработанные бренд-шефом сети Максимом Соколовым вместе с командой поваров. Около 30 новых блюд — много рыбы, морепродуктов и свежих овощей, новые пасты, десерты и напитки.

Традиционно меню здесь обновляется дважды в год — осенью и весной. Весеннее меню всегда более легкое, чем зимнее — в нем больше зелени и овощей. DK.RU побывал на дегустации в сети ресторанов «Своя Компания» в Верхней Пышме, где недавно также произошло обновление дизайна. Подобная смена обстановки ждет и другие рестораны сети. Рассказываем, что мы увидели и попробовали.

В сети «Своя Компания» 36 ресторанов. В них постепенно происходит обновление интерьера. Рестораны уже пять лет сотрудничают с дизайнером, который создает в них неповторимую уютную семейную обстановку.

Гостям очень нравится стена на входе в ресторан и барная стойка, оформленные ручной росписью под мозаику. Одуванчики — символ семейности и уюта, тепла. Посетители очень любят здесь фотографироваться. Также сразу на входе обращают на себя внимание бревна под потолком, с которых свисают растения. Это дизайнерское решение создает эффект тропического леса. Гости в восторге.

Рассказывая про меню, начать стоит с фирменных шеф-салатов в двух вариациях: с роллами с тунцом и овощами по 399 руб. или с роллами с лососем и креветками по 499 руб. В обоих случаях салаты выполнены в азиатском стиле из свежих овощей, зелени, бобов эдамаме, жареного арахиса — и посыпаны стружкой тунца или кунжутом. Можно выбрать между салатом с кальмаром, креветками киноа и овощами с соусом биск — и салатом с уткой и миксом фруктов и овощей (яблоко, апельсин, два вида томатов, сладкий перец с салатной зеленью и сычуаньским соусом). Оба по цене 419 руб.

«Мы работаем в таком сегменте, где человек смотрит не только на содержание и внешний вид блюда, но и на стоимость. Наша задача — по демократичной цене сделать что-то незаурядное, блюдо с вау-эффектом — и красиво, и вкусно. И нам это удается. Например, перлотто с щечками», — отмечает Максим Соколов.

Не обошлось и без новой пиццы: ее готовят с копченым окороком, руколой, моцареллой и пармезаном с чесночным маслом (цена 559 руб.). Кроме того, предлагают три вида фирменных лепешек а-ля фокачча — с ростбифом и вялеными томатами (349 руб.), по-гречески с фетой, помидорами, оливками и маслинами (249 руб.) и по-грузински, с помидорами, кинзой и грецкими орехами (по той же цене).

В ресторане «Своя Компания» в Верхней Пышме появилась новая чудо-печь для пиццы из Челябинска. Она весит почти тонну. Чтобы ее занести в помещение и установить, снимали окна. Чудо-печь готовит любую пиццу за две минуты с эффектом поджаристых пузырей — как в дровяной печи.

В разделе горячих блюд появились огромный трехсотграммовый шеф-стейк из свинины «Томагавк» на косточке (599 руб.) с легким овощным сопровождением, перлотто с томлеными говяжьими щечками, приготовленное со сливками, трюфельным маслом и шпинатом (349 руб.) и нежная утиная ножка в смородиновом соусе с идеальным гарниром из киноа и тыквы (599 руб.).

Для любителей рыбы — опаленный фирменный тунец с салатом из свежих овощей с соусами свит чили и песто (599 руб.), всеми любимое филе дорадо с обжаренным бэби-картофелем (599 руб.) и пасты — фетучини по-гречески и лингвини с беконом в томатном соусе (обе по 349 руб.).

«Тунец, как и лосось, нам привозят из Китая. Поставки морепродуктов восстановились и даже стали лучше. У нас в меню появилась рыба дорадо (морской карась), раньше мы не могли ее найти, сейчас приходит — хороший вес, шоковая заморозка, отличное качество. Но вот помидоры мы берем всегда выше рынка — по 450 руб. Нам нужны только спелые и сочные, поэтому мы покупаем дороже», — рассказал Максим Соколов.

На десерт стоит попробовать тирамису по-итальянски, который стал еще вкуснее и подается в виде двух кофейных зерен (289 руб.), легкий фисташковый мусс с малиной на бисквите (259 руб.) или «Свою Павлову» в виде башенки из безе со свежей голубикой и вишневым джемом (289 руб.).

Карту напитков тоже серьезно обновили. Теперь в любом ресторане «Своя Компания» можно насладиться сочным манго-шейком за 279 руб., взбодриться банановым айс-какао, фрапучино, оба по 199 руб., лавандовым фраппе и эспрессо-тоником, оба по 209 руб. Или освежиться новыми домашними лимонадами со вкусами апельсина и огурца или грейпфрута и земляники (259 руб.).

И, разумеется, коктейли: ореховый сауэр на роме со вкусом миндаля и лесного ореха и «Виктория» на кампари с апельсиновым ликером (359 руб.), а также совершенно летние тини по 309 руб. каждый — лавандовый, малиновый и летний на джине с сиропом бузины, клюквенным и лимонным соком. А на дижестив — новые настойки: садовая на водке с укропом и бузиной и смородиновая на роме со смородиной и вишней по 199 руб. за любую.

«Сейчас как таковой проблемы с винами на рынке нет. 40-45% нашего алкоголя — это товары из Тамани от «Кубань-Вино». Кроме российских вин, есть итальянские, испанские, французские, португальские, чилийские. Гости предпочитают более понятное — Шардоне, Кьянти — то, что на слуху. Но постепенно через дегустации, через винные вечера мы даем гостям возможность распробовать разные вина и делаем акцент на сочетание вин с кухней. Потому что к разным блюдам подходит разное вино. Кстати, мы еще вводим в меню коктейли, они очень популярны у молодежи, вино предпочитает более взрослая аудитория», — рассказала бренд директор бара сети ресторанов «Своей Компании» Елена Серебренникова.

Максим Соколов и Елена Серебренникова на презентации новго меню

В рестораны сети «Своя Компания» лучше записываться заранее: здесь всегда очередь. За 17 лет они действительно стали для екатеринбуржцев «своими» — знакомыми и проверенными. Стоит отметить, что в сеть входит 36 ресторанов в восьми городах Урала. Следить за новинками меню сети ресторанов «Своя Компания» вы также можете в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

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