Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.04
81,62
89,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования
Иллюстрация: freepik.com

В десятку лучших, по мнению портала «Выберу.ру», попала программа рефинансирования, которая позволяет объединить в одном займе любое количество кредитов сторонних банков.

#БАНКИ#НОВОСТИ

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-50 по размеру розничного портфеля на 1 февраля 2022 г. 

При ранжировании продуктов учитывались такие параметры как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, стоимость страховки и ее влияние на размер ставки и сумму кредита, возможность и условия объединения нескольких кредитов, условия досрочного погашения и другие критерии.

Рефинансирование от Банка Уралсиб позволяет объединить в одном займе любое количество кредитов сторонних банков (кредитов наличными, ипотечных, автокредитов, задолженности по кредитным картам), а также включить в него дополнительную сумму наличных денежных средств.

Минимальная ставка по кредиту наличными на рефинансирование составляет 4% годовых в рублях. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности, а также наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента. Максимальная сумма по кредиту наличными на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам*

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИУрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИ
  • Что общего у дел Малика Гайсина, братьев Магомедовых и Сергея Петрова — адвокаты «LOYS»Что общего у дел Малика Гайсина, братьев Магомедовых и Сергея Петрова — адвокаты «LOYS»
  • Эльвире Набиуллиной предложили обслуживать карты МИР бесплатноЭльвире Набиуллиной предложили обслуживать карты МИР бесплатно
  • Мосгорсуд завершил дело Кара-Мурзы. Это первый приговор по новой статье о госизменеМосгорсуд завершил дело Кара-Мурзы. Это первый приговор по новой статье о госизмене
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.