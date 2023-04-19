Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

В десятку лучших, по мнению портала «Выберу.ру», попала программа рефинансирования, которая позволяет объединить в одном займе любое количество кредитов сторонних банков.

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-50 по размеру розничного портфеля на 1 февраля 2022 г.

При ранжировании продуктов учитывались такие параметры как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, стоимость страховки и ее влияние на размер ставки и сумму кредита, возможность и условия объединения нескольких кредитов, условия досрочного погашения и другие критерии.

Рефинансирование от Банка Уралсиб позволяет объединить в одном займе любое количество кредитов сторонних банков (кредитов наличными, ипотечных, автокредитов, задолженности по кредитным картам), а также включить в него дополнительную сумму наличных денежных средств.

Минимальная ставка по кредиту наличными на рефинансирование составляет 4% годовых в рублях. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности, а также наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента. Максимальная сумма по кредиту наличными на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам*

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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