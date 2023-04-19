Владелец торгцентров «Парк хаус» продал их краснодарской компании

Компания Atrium European Real Estate не первый год пытается найти покупателей на свои семь торгово-развлекательных центров в России. Сейчас она окончательно уступит свои права собственности.

Компания Atrium European Real Estate (AERE), которой принадлежит сеть торгово-развлекательных центров «Парк хаус» в России, закрыла сделку по продаже своих активов. Как пишут «Ведомости», покупателем стала компания «Рамо-М», которая входит в краснодарский холдинг «Ромекс Group».

По словам представителя компании, в сделку вошли семь ТРЦ «Парк хаус» совокупной площадью 420 тыс. кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко пояснил, что сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно.

Покупку сети компанией «Рамо-М» подтвердил и один из консультантов, работавших с этими торговыми центрами.