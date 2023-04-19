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Владелец торгцентров «Парк хаус» продал их краснодарской компании

Владелец торгцентров «Парк хаус» продал их краснодарской компании
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Компания Atrium European Real Estate не первый год пытается найти покупателей на свои семь торгово-развлекательных центров в России. Сейчас она окончательно уступит свои права собственности.

#СДЕЛКИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Компания Atrium European Real Estate (AERE), которой принадлежит сеть торгово-развлекательных центров «Парк хаус» в России, закрыла сделку по продаже своих активов. Как пишут «Ведомости», покупателем стала компания «Рамо-М», которая входит в краснодарский холдинг «Ромекс Group». 

По словам представителя компании, в сделку вошли семь ТРЦ «Парк хаус» совокупной площадью 420 тыс. кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко пояснил, что сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно. 

Покупку сети компанией «Рамо-М» подтвердил и один из консультантов, работавших с этими торговыми центрами.

Atrium начала работать в России в 2004 г., но в 2014-м приостановила инвестиционную деятельность в стране до стабилизации политической обстановки, продолжая вкладываться в уже принадлежавшие ей объекты.

Компания пыталась продать свои активы не один год, сообщал DK.RU. В частности, в 2020 г. потенциальным покупателем сети «Парк хаус» называли девелоперскую группу «Гранель» и ее топ-менеджера Ильшата Нигматуллина. В 2019 г. все семь торгцентров эксперты оценивали в сумму 16–18 млрд руб.

Автор: Андрей Пермяков
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