Третья судоходная компания в мире продала бизнес в РФ бывшему топ-менеджеру РЖД

Французская CMA CGM Group продала свою долю в российском контейнерном операторе «Логопер» Александру Кахидзе за символическую плату в 1 евро. Сделка предусматривает опцион на обратный выкуп.

Компания CMA CGM Group, занимающая третье место в мире среди судоходных компаний по перевозке контейнеров, передала 50% в российском контейнерном операторе «Логопер» Александру Кахидзе, которому до этого принадлежала другая половина компании, пишет РБК.

Сделка была проведена по цене €1, но с опционом на возврат партнера в бизнес в дальнейшем, — заявил Кахидзе.

Он отметил огромный вклад СMA СGM в развитие «Логопера»: благодаря французской компании российский оператор наладил работу с новыми клиентами и смог предложить им привлекательный сервис для организации международных перевозок. Выручка «Логопера» в 2022 г. выросла вдвое, до 15 млрд руб.

Сделка за 1 евро — это плата за возможность быстро оставить российский актив, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Продать долю в бизнесе по реальной цене сейчас было бы крайне сложно из-за правительственных требований: дисконт к рыночной цене минимум на 50%, ужесточение требований по взносу в бюджет и другое.

CMA CGM приобрела 50% «Логопера» в феврале 2018 г. Александр Кахидзе стал собственником группы «Фининвест» в 2019 г. В ее состав входят транспортно-логистические центры на сети РЖД, контейнерный оператор «Логопер» и морской логистический провайдер Panda Express Line. Ранее он работал в РЖД, был начальником управления по таможенно-брокерской деятельности и советником вице-президента компании по коммерческим вопросам и логистике.

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Французская CMA CGM стала далеко не первой логистической компанией, покинувшей рынок РФ после начала специальной военной операции России на Украине. Так, датская Maersk продала 30,75% Global Ports группе «Дело». Эксперты указывают: многие международные транспортно-логистические компании работают десятилетиями и принесли на российские рынок свою экспертизу и положительный опыт на западных рынках. Кроме того, с их помощью российские компании могли продвигаться на иностранных рынках, говорит Никита Маховский, руководитель группы стратегического планирования и прогнозирования направления «Экономика инфраструктурных отраслей» Центра стратегических разработок.

С уходом зарубежных игроков наращивать свои мощности и долю грузоперевозок будут крупные российские транспортно-логистические компании, отмечают эксперты. Стоит также ожидать экспансии со стороны китайских, турецких и иранских и других компаний из «дружественных» стран.