Банк Уралсиб запустил сервис «Инвестиции Онлайн»

Банк Уралсиб запустил сервис для частных инвесторов в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Сервис дает возможность быстро совершать выгодные сделки по покупке или продаже акций, облигаций, валюты.

Стать инвестором просто: необходимо зайти в раздел «Инвестиции» приложения Уралсиб Онлайн и бесплатно откроыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В ближайшее время банк расширит возможности сервиса: добавит обучение, торговлю по лимитным заявкам и множество других функций, чтобы клиенты могли достичь инвестиционных целей еще быстрее и эффективнее.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2023 года насчитывает 222 точки продаж, 1412 банкоматов и 292 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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