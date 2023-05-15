«Верю, что своим ученикам мы дадим хороший старт». Как ASNOVA УЭЦ находит рабочих заводам

«Авторитет рабочего растет: сейчас в каждой нашей учебной группе довольно большой процент бывших экономистов и менеджеров. Времена изменились. На арену вышли рабочие кадры».

Дефицит кадров в промышленности достиг рекордных значений. По данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, хуже всего ситуация с «синими воротничками» складывалась в октябре 2022 г., после объявления частичной мобилизации. Профессионалов своего дела очень мало, брать их неоткуда, соответственно, необходимо набирать и обучать новых. Миссию по утолению кадрового голода на предприятиях взяли на себя учебные центры по профессиональному обучению.

Объемы производства выросли в несколько раз, мы активно занимаемся импортозамещением, соответственно, потребность в квалифицированных рабочих кадрах растет с каждым днем. Если раньше мы обучали параллельно две-три группы рабочих, то сейчас — до восьми, — говорит Светлана Майер, директор учебно-экспертного центра АСНОВА.

В интервью DK.RU Светлана Майер рассказала, кто, где и как «взращивает» сейчас кадры для предприятий, как обучение помогает в продвижении по карьерной лестнице и почему любовь к работе руками необходимо прививать еще в школе.

Справка Учебно-экспертный центр АСНОВА основан 1 декабря 2014 г. Изначально компания занималась оказанием образовательных услуг в сфере охраны труда и промышленной безопасности. На текущий момент команда центра помогает бизнесу Екатеринбурга с: — обучением сотрудников рабочим профессиям (оператор станков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь МСР, водитель самоходной техники, альпинист, плотник, сварщик, стропальщик, работник люльки, резчик металла, машинист крана и др.);

— обучением в сфере охраны труда, пожарной безопасности и гражданской обороны, электробезопасности, промышленной и экологической безопасности;

— разработкой и внедрением документов по охране труда, пожарной и экологической безопасности;

— замерами производственного лабораторного контроля на рабочих местах, специальной оценкой условий труда, замерами промышленных выбросов в атмосферу и на границе СЗЗ. Учебный центр имеет лицензию Министерства образования № 20396 от 24.07.2020 г., Аттестат аккредитации в Росаккредитации RA.RU 21HA95 от 22.03.2018.

Светлана, для начала расскажите, как выстроен процесс обучения в вашем центре?

— Сначала ученикам дается теоретическая часть. Затем они отправляются в производственные мастерские, где нарабатывают практические навыки на симуляторах. Последний этап — практика на предприятии. После прохождения практики мы получаем от заводов обратную связь о потенциальных сотрудниках и проводим для них квалификационный экзамен, после этого ученики получают свидетельство о профессии.

В среднем весь процесс обучения занимает два-три месяца. Обычно занятия проходят через день. Отмечу: мы прекрасно понимаем, что есть предприятия, которые просто не могут взять и отправить всех своих сотрудников на обучение, потому что тогда производственные процессы встанут. В таком случае мы разрабатываем индивидуальный график практических занятий. А теоретическую часть можем дать на нашей онлайн-платформе.

Что такое производственные мастерские? Чем там занимаются ученики?

— Производственные мастерские — это отдельные кабинеты со станками-симуляторами, где наши ученики проходят практику, «набивают руку», обучаются. Следит за процессом мастер производственного обучения. Недавно, например, наши студенты сварили просто отличные сварочные швы и отправили нам их фотографии. Я выставила эти снимки в соцсети, и мои подписчики были удивлены таким качеством работы. В зависимости от специальности ученики приходят в мастерские в течение двух-четырех недель примерно по три раза в неделю. Этого времени вполне достаточно, чтобы понять, как устроен тот или иной производственный процесс.

Какое направление профессионального обучения у вас самое популярное?

— Много студентов обучается на операторов станков с ЧПУ. Причем, как правило, в эту профессию идут частные лица, а не команды от предприятий. Люди понимают, что зарплата рабочего на рынке сейчас выросла в три-четыре раза. Далее по популярности — программы профессионального обучения на контролеров ОТК, водителей погрузчиков, машинистов, токарей и сварщиков. Эти группы мы обучаем уже непосредственно по заказу предприятий. Мы готовим кадры для РЖД, предприятий оборонно-промышленного комплекса, пищевиков, агрокомплексов, молочных заводов, строительных компаний, аэропорта Кольцово и других компаний.

Людям нужна не только зарплата, но и перспективы. Как ваш центр помогает развиваться в карьерном плане?

— Я знаю многих руководителей, которые начали свой профессиональный путь с рабочей профессии. Когда человек понимает, как устроены процессы с самого низа, ему проще и легче развиваться сначала горизонтально, т.е. профессионально, а затем и вертикально. Что касается металлообработки и машиностроения, это одни из самых перспективных отраслей на сегодняшний день и на ближайшие 10-15 лет. Наш центр как раз больше специализируется на профессиональном обучении в этих отраслях.

Есть ощущение, что непопулярность рабочих профессий связана с низким уровнем информирования. Молодежь видит, как круто быть блогером, фотографом, дизайнером…

— В настоящее время при поддержке Фонда президентских грантов мы запустили социальный проект для выпускников 9 и 11 классов на бюджетное обучение операторов станков с ЧПУ. Он поможет поднять престиж рабочих профессий. Мы проводим для школьников экскурсии на предприятия металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей и рассказываем о перспективах работы по этим специальностям.

Проект делится на несколько этапов: сначала мы набираем выпускников школ, затем проводим собеседования с представителями заказчиков, которые готовы предоставить ребятам рабочие места. Далее даем теорию, направляем в учебные мастерские, обучаем практическим навыкам и направляем на предприятия для прохождения производственной практики. После ее прохождения и сдачи квалификационного экзамена трудоустраиваем ребят. Я считаю этот проект очень важным и необходимым как для предприятий, так и для студентов.

А есть ли какие-то программы, благодаря которым рабочие тоже могут обучиться или переучиться бесплатно?

— Да, мы обучаем по целевому направлению от предприятий. За работников платит завод, а они после прохождения курса обязаны отработать у них какое-то время. В среднем от предприятий к нам приходят группы по 10-15 человек.

Если инициатива получить рабочую специальность исходит от частного лица, то для него обучение будет платным, но в плане трудоустройства он тоже не будет брошен. У нас сформирован пул вакансий от предприятий, куда могут устроиться выпускники. Я без стеснения скажу: за нашими выпускниками выстраивается очередь. Они приходят на предприятие и сразу выполняют, а то и перевыполняют планы. Они уже имеют практический опыт и быстро встраиваются в производственные процессы.

Расскажите про преподавателей центра. Кто эти люди?

— Чаще всего это профессионалы, имеющие практические навыки работы по той или иной специальности. Некоторые преподаватели даже имеют свой бизнес. Средний возраст наших педагогов — 45 лет. Это то время, когда у людей появляется потребность делиться наработанными знаниями. Есть и более молодые специалисты. Мы сделали так, что молодость и мудрость в нашем центре идут в неразрывной связке. Это приводит к очень мощной синергии.

Последнее: почему рабочим быть круто?

— Я уже упомянула о том, что рабочие профессии сейчас высоко ценятся и хорошо оплачиваются. Более того, перед амбициозным рабочим, который постоянно повышает уровень компетенций и профессионализма, открываются карьерные перспективы. Ну, и еще одно доказательство того, что авторитет рабочего растет: сейчас в каждой нашей учебной группе довольно большой процент бывших экономистов и менеджеров. Времена изменились. На арену вышли рабочие кадры.

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