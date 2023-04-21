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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 г.

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 г.
Иллюстрация: Уралсиб

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. По итогам 2022 года прибыль составила 12,4 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.

#НОВОСТИ

Активы банка выросли с 525,2 млрд  рублей в 2021 году до 689,5 млрд рублей в 2022 году. Собственные средства (капитал) банка за 2022 год увеличились с 65,2 млрд рублей до 77,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2022 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. В 2022 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «ВВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом,  а рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «A-.ru», изменив прогноз на «позитивный».

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2023 года насчитывает 222 точки продаж, 1412 банкоматов и 292 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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