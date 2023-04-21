Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
81,61
89,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс.Такси» за $702,5 млн

«Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс.Такси» за $702,5 млн
Автор фото: Alaksiej Čarankievič. Иллюстрация: unsplash.com

Компании объединили бизнес в России и еще нескольких странах в 2017 г., после чего доля Uber сокращалась, а цены на такси не были такими низкими, как в период ожесточенной конкуренции двух лидеров.

#ЯНДЕКС#ТАКСИ#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс.Такси», сообщила компания. В результате «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Сделку уже одобрили регуляторы, ее общая сумма составила $702,5 млн. Изменения не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнёров, заверяют в «Яндексе».

Этим приобретением «Яндекс» завершает консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании. Ранее ИТ-компания выкупила у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в направлении беспилотных автомобилей и роверов.

В июле 2017 г. «Яндекс» и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Тогда оценка объединенной компании составила $3,725 млрд. Доля «Яндекса» в ней составляла 59,3%, доля Uber — 36,6%, еще 4,1% было у сотрудников объединенной структуры, сообщал DK.RU.

Кроме того, в 2019 г. «Яндекс» приобрел программное обеспечение и колл-центры ГК «Везёт» — одного из крупнейших сервисов по заказу такси, работавшего под брендами Rutaxi и «Везёт». Сообщалось, что после той сделки доли «Яндекса» и Uber в объединенной компании составили 56,2% и 35,0% соответственно, еще 5,3% было у сотрудников в рамках программы поощрения.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Как закон об электронных повестках повлияет на бизнес и экономику России — Евгений КоганКак закон об электронных повестках повлияет на бизнес и экономику России — Евгений Коган
  • В Москве искать призывников будут с помощью системы видеонаблюденияВ Москве искать призывников будут с помощью системы видеонаблюдения
  • О чем говорит «кейс Гайсина» и можно ли проецировать его на весь бизнес — адвокаты «LOYS»О чем говорит «кейс Гайсина» и можно ли проецировать его на весь бизнес — адвокаты «LOYS»
  • «Сиськи пива»: как сеть суши «Ёбидоёби» решила не сдаваться суду«Сиськи пива»: как сеть суши «Ёбидоёби» решила не сдаваться суду
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.