Завтра в Екатеринбурге пройдет Digital-конференция для маркетологов
26 апреля на площадке «Синара Центра» пройдет конференция «Маркетолог в городе: Екатеринбург». Мероприятие проводит команда платформы «МТС Маркетолог».
Для участия в конференции необходима только регистрация.
Присутствовать на мероприятии можно лично, а можно посмотреть конференцию удаленно. Ссылка на трансляцию придет на электронный адрес всем зарегистрированным пользователям.
Мероприятие будет интересно как предпринимателям, так и маркетологам, которые хотят выстроить эффективную стратегию digital-маркетинга в 2023 г.
Спикеры конференции:
- Роман Максимов, старший менеджер по продукту МТС Маркетолога, расскажет о том, как запускать рекламу в 2023 г., и проведет обзор новых инструментов и возможностей;
- Владимир Пернай, руководитель рекламной платформы «Яндекс Маркет», посвятит свое выступление мифам и фактам, существующим вокруг продвижения на маркетплейсах;
- Анастасия Никулина, директор по маркетингу Callibri, расскажет, как на самом деле работают альтернативные каналы продвижения;
- Никита Гринь, основатель коммуникационного агентства и образовательной платформы О’Смысле, поделится кейсом о том, как из уличного рынка создать крупный торговый комплекс;
- Анна Громова, Client Service Director Deltaplan, выступит с кейсом по автоматизации маркетинга и расскажет, что может получиться, если заменить специалистов роботами.
Все зарегистрированные на мероприятие участники получат гарантированные призы: презентации спикеров, запись трансляции и промокод на скидку в 3 тыс. руб. для запуска таргетированной SMS или MMS-рассылки в МТС Маркетологе.
Когда: 26 апреля
Где: Синара Центр, Верх-Исетский бульвар, 15/4
Во сколько: 14.00 (время по Екатеринбургу)
Справка
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