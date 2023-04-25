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Завтра в Екатеринбурге пройдет Digital-конференция для маркетологов

Завтра в Екатеринбурге пройдет Digital-конференция для маркетологов
Иллюстрация: МТС

26 апреля на площадке «Синара Центра» пройдет конференция «Маркетолог в городе: Екатеринбург». Мероприятие проводит команда платформы «МТС Маркетолог».

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

Для участия в конференции необходима только регистрация.

Присутствовать на мероприятии можно лично, а можно посмотреть конференцию удаленно. Ссылка на трансляцию придет на электронный адрес всем зарегистрированным пользователям.

Мероприятие будет интересно как предпринимателям, так и маркетологам, которые хотят выстроить эффективную стратегию digital-маркетинга в 2023 г.

Спикеры конференции:

  • Роман Максимов, старший менеджер по продукту МТС Маркетолога, расскажет о том, как запускать рекламу в 2023 г., и проведет обзор новых инструментов и возможностей;
  • Владимир Пернай, руководитель рекламной платформы «Яндекс Маркет», посвятит свое выступление мифам и фактам, существующим вокруг продвижения на маркетплейсах;
  • Анастасия Никулина, директор по маркетингу Callibri, расскажет, как на самом деле работают альтернативные каналы продвижения;
  • Никита Гринь, основатель коммуникационного агентства и образовательной платформы О’Смысле, поделится кейсом о том, как из уличного рынка создать крупный торговый комплекс;
  • Анна Громова, Client Service Director Deltaplan, выступит с кейсом по автоматизации маркетинга и расскажет, что может получиться, если заменить специалистов роботами.

Все зарегистрированные на мероприятие участники получат гарантированные призы: презентации спикеров, запись трансляции и промокод на скидку в 3 тыс. руб. для запуска таргетированной SMS или MMS-рассылки в МТС Маркетологе.

Когда: 26 апреля
Где: Синара Центр, Верх-Исетский бульвар, 15/4
Во сколько: 14.00 (время по Екатеринбургу)

Справка

 
МТС Маркетолог — это платформа для самостоятельного запуска таргетированной рекламы на основе Big Data для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет любому человеку без помощи специалистов в несколько кликов запустить SMS или digital рекламу на нужную аудиторию. На базе платформы доступны 16 рекламных инструментов, под капотом платформы — больше 5 тыс. метрик, больше 250 сегментов аудитории по интересам.
 

Реклама. ПАО «МТС»

Автор: Гринина Ирина
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