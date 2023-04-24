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Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок для студентов-экономистов

Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок для студентов-экономистов
Иллюстрация: Freepik.com

Банк Уралсиб представил платформу студенческих стажировок «Уралсиб.Ускорение». Презентация состоялась на карьерных форумах «ProFinance» и «Недостающее звено».

#НОВОСТИ

Более 1400 студентов экономических специальностей МГУ, МГИМО, ГУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова познакомились с проектом «Уралсиб.Ускорение», пообщались с представителями банка и протестировали возможности новой платформы.

Особое внимание студентов было уделено возможностям прохождения онлайн-курса «Банковское дело» за один день, стажировкам и учебным практикам, а также тестированию. Платформа позволяет определить сильные компетенции будущего специалиста и дает рекомендации по выстраиванию наиболее эффективного карьерного пути.

Как отметили студенты — участники мероприятия, мероприятие было интересным и полезным. По их мнению, будущим финансистам сегодня очень не хватает привлекательных стажировок с погружением в реальные рабочие задачи, особенно в банковском секторе, поэтому проект «Уралсиб.Ускорение» их особенно заинтересовал.

Банк запустил платформу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» для учащихся вузов в 2022 г., сегодня в проекте занято более 700 студентов из топовых российских вузов в 11 регионах страны. Помимо «классических» программ для учебных заведений, платформа развивает проект для обучения менеджеров по работе с клиентами малого бизнеса «Хантеры», предлагает профориентационный тест для будущих специалистов на основе искусственного интеллекта совместно с Conventus, а также вебинары на самые разные актуальные темы.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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