«Промышленные площадки строятся для людей. Бренд работодателя — конкурентное преимущество»

Какие производственные помещения будут пользоваться спросом у предпринимателей и как повышение удовлетворенности рабочим местом влияет на производительность труда? Объяснили в ПРО-БИЗНЕС-ПАРКЕ.

Количество индустриальных парков, резидентов и суммы инвестиций в основной капитал растут с каждым годом. В 2020-2022 гг., несмотря на мировые кризисы, мы наблюдали еще большее увеличение спроса на качественные производственные помещения. В перспективе в 2023-2024 гг. импортозамещение освободившихся ниш в экономике будет продолжаться, а значит, индустриальные парки смогут привлечь эти инвестиции к себе. Это здорово, потому что бизнес легче и быстрее растет на подготовленном «фундаменте», которым выступает инфраструктура парков.

Большая нагрузка ложится на управляющие компании. Именно они должны создать комфортные и выгодные условия для реализации проектов инвесторов. А это не только сдача в аренду или строительство нового объекта, но и оказание резиденту сопутствующих услуг, непрофильных для производственников — таких как содержание и эксплуатация здания, консультирование и сопровождение по мерам господдержки, помощь в выстраивании кооперационных связей, повышение привлекательности места работы для сотрудников и многое другое.

Эти непростые задачи требуют от управляющей компании полного вовлечения и отдачи. Тем более в новых реалиях перестройки глобальной экономики, когда конкуренция усиливается не только внутри России, но и между странами.

Строительство дорог в индустриальном парке ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

Спустя год после введения санкций в отношении нашей страны ситуация в промышленном секторе в целом остается стабильной. Продолжается рост объемов производства продукции. По данным Комитета промполитики администрации Екатеринбурга, на начало 2023 г. хозяйственную деятельность на территории города осуществляли 244 производственных организации (без субъектов малого предпринимательства). Оборот крупных и средних промышленных компаний в 2022 г. вырос на 31%. А количество рабочих мест на предприятиях индустриального сектора на 1 января 2023 г. увеличилось на 1,4 тыс. и составило 90 тыс.

Мы привыкли, что жилищное строительство работает на человека. Застройщики стремятся к повышению уровня комфорта, конкурируют за покупателя, возводя свои ЖК рядом с большими супермаркетами, фитнес-центрами, скверами. При этом промышленные объекты мы оцениваем по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Но каждый человек, который работает на таком промышленном объекте, имеет свои ожидания, взгляды, убеждения, привычки. От того, что люди проводят большую часть своего дня на складе или в контуре производственной линии, они не превращаются в роботов.

Денис Ремезов, генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»:

— Наш Индустриальный парк — как раз об этом. О том, что промышленные площадки и производственные здания строятся прежде всего для людей. Грамотные инвесторы понимают, что конкурировать на рынке придется не только ценой и качеством продукта, но еще и параметрами бренда-работодателя. Хорошие кадры всегда были чуть более избирательны. А после массового оттока релокантов за пределы страны оставшиеся специалисты еще больше задрали планку. Так что выбор кандидатом места работы между помещением советского завода и новым производственным комплексом с большими окнами, парковкой и дорогой без пробок, как мне кажется, очевиден.

Дефицит современных складских и особенно производственных площадей — до сих пор актуальная проблема рынка промышленной недвижимости Екатеринбурга. Предприниматели часто сталкиваются с этим при расширении бизнеса. Необходимо найти не только подходящее здание в городе или рядом с ним, но и обеспечить комфорт рабочего пространства своим сотрудникам.

Строительство производственно-складского комплекса Artmark

Запрос предпринимателей на складские помещения в 2023 г. будет частично удовлетворен за счет площадей, которые окончательно освободят ушедшие с российского рынка иностранные компании. По прогнозам, пик смены арендаторов придется как раз на середину этого года. Также продолжается активное строительство и вывод на рынок новых спекулятивных зданий, которые проектируются под усредненные параметры, чтобы помещения подошли и под склад, и под производство.

Алексей Фалько, коммерческий директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»:

— Сегмент Light Industrial уже не новинка для Екатеринбурга. Объекты выставляются как «нарезкой» небольшими блоками по 200-300 квадратов, так и целыми зданиями. Например, сейчас мы достраиваем производственный комплекс площадью 1 600 кв. м, состоящий из двух одинаковых блоков с возможностью объединения, которые предлагаем приобрести в аренду или собственность. Уже в июне в здании можно начать монтаж оборудования. Для инвесторов плюсы Light Industrial очевидны: высокий спрос на свежие промышленные объекты, быстрая сдача в аренду, сравнительно небольшой период окупаемости. Но если рассматривать такие площади под размещение сложного производства, то их универсальность становится минусом.

Комплекс площадью 1 600 кв.м. в индустриальном парке ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

Вопрос нехватки производственных площадей вытекает из общей проблемы дефицита качественных промышленных помещений в Екатеринбурге. Тот же Light Industrial, рассчитанный, в основном, на складской сектор, подойдет производителям, технологические процессы которых не требуют особенностей в конструктиве. Спекулятивные площади стандартно прямоугольные, и в них бывает сложно разместить специфическую производственную линию, арендатор вынужден мириться с неудобством. Еще один минус таких площадей — ограниченность энергоресурсов. Универсальные помещения, как правило, рассчитаны на небольшую электрическую мощность, а во время производственных процессов потребляется большое количество электроэнергии.

Все это приводит к тому, что при выборе готового помещения под производство на первое место ставятся технологические потребности оборудования, а работники получают уровень комфорта по остаточному принципу.

Оксана Мымрина, руководитель проектной группы GRADIENT:

— Проектирование и строительство по схеме Built-to-Suit, то есть «строительство под клиента», оказывается лучшим решением для производственной компании. Плюсы такого формата в том, что в техническом задании мы отталкиваемся не от габаритов участка или будущего здания. Мы берем за основу производственную линию компании и так называемый человеческий фактор — штат предполагаемых работников и их потребности. Наравне с техническими параметрами оборудования, нагрузкой на полы, высотой и расположением кран-балок при проектировании комплекса учитываются число сотрудников, планировка рабочих мест и зон отдыха, собственная столовая, системы вентиляции, количество раздевалок и душевых, удобство доступа в здание. То есть получается обратный процесс по сравнению с Браунфилдом и Лайт Индастриал. Здание выстраивается вокруг производственного цикла и потребностей работников. Это качественно иной подход к промышленной недвижимости.

Эскизный проект производственно-складского комплекса с АБК и парковкой

Несмотря на повсеместную автоматизацию процессов, именно вовлеченность и труд людей, а не механизмов, определяют эффективность бизнеса. Существуют методики, позволяющие оценить зависимость между удовлетворенностью рабочим местом и производительностью труда. По оценкам экспертов, повышение удовлетворенности рабочим местом на 20% дает рост производительности в 1,8 раза. Соответственно, наоборот: дискомфорт, сопровождающийся головной болью и быстрой утомляемостью, сказывается не только на эффективности труда, но и на состоянии здоровья сотрудника — это влечет за собой дополнительные больничные отпуска и возможное развитие хронических болезней.

Денис Ремезов, генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»:

— У нас в парке есть пример того, как комфорт сотрудников способствует развитию бизнеса. В 2020 г. мы подписали инвестиционный договор с резидентом на проектирование и строительство складского комплекса с АБК площадью 1200 кв. м по системе BTS. Компания решила съехать с аренды в старом фонде. Около 4-х месяцев ушло на проектирование и еще восемь — на строительство объекта с учетом проработки технологии складирования, отдельной лаборатории, дизайнерской отделки АБК и кухни для сотрудников. За год работы в парке резидент увеличил производительность, нарастил объем отгружаемой продукции, а сотрудники компании в освободившееся время изучали производственные процессы и подбирали оборудование. В начале 2023 г. мы получили от них запрос на еще одно здание, на этот раз — под собственное производство. Такие кейсы интересны еще и тем, что время запуска каждого последующего объекта уменьшается. Выбор земельного участка занимает 2-3 дня. Проектная и строительная компания уже проверены. С учетом предыдущего опыта совместной работы мы знаем до мелочей особенности бизнес-процессов клиента, а он понимает, с какими данными нужно приходить, чтобы ускорить формирование ТЗ. В итоге общее время реализации второго проекта сократится на 30%. Мне нравится, что при таком подходе шаблонный вопрос на собеседовании «Где вы видите себя через год?» перестает быть формальным. Мы знаем, где ваши сотрудники будут через год. Потому что план развития территории парка у нас уже есть, а в вашем будущем объекте мы учтем все интересы персонала.

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