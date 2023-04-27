Режим экономии активирован: как сократить налоговую нагрузку в 2023 г.

Последние несколько лет теме кадастровой стоимости недвижимости уделяется много внимания. Бизнес за счет ее переоценки хочет сэкономить на налогах, законодатель — усовершенствовать систему.

В 2023 г. по всей стране пройдет кадастровая оценка объектов недвижимости, результаты которой будут учитываться при расчете налогов в будущем. Как изменить кадастровую стоимость недвижимости в свою пользу или оспорить уже существующую? Об этом собственникам недвижимости и предпринимателям Екатеринбурга расскажут на бизнес-семинаре «Законный способ налоговой экономии до 2027 г.: снижение кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков». Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации саморегулируемой организации судебных экспертов «Сумма Мнений» — профессионального объединения более 300 экспертов, лабораторий и экспертных организаций на территории России.

Справка ГК «Метрикс» успешно работает на рынке с 2004 г. и объединяет консалтинговые, оценочные и экспертные предприятия. Компания проводит оценку любых видов активов, включая акции и проблемные активы, занимается инвестиционным и иным финансовым консалтингом, оказывает правовое сопровождение и услуги строительно-технической экспертизы. На счету компании более 10 тыс. успешно реализованных проектов. Среди клиентов компании: ПАО «Сбербанк», ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», Почта России, УГМК, Форум-групп и др., государственные и муниципальные заказчики, коллегии адвокатов, арбитражные суды и промышленные холдинги.

Участники семинара получат не только базовую теорию и практические рекомендации юристов и оценщиков, но и расчет налоговой экономии по своим объектам.

Темы бизнес-семинара:

— Что такое государственная кадастровая оценка и для чего она нужна?

— Почему рыночная стоимость и кадастровая стоимость при проведении государственной кадастровой оценки может существенно отличаться?

— Как можно изменить кадастровую стоимость объектов недвижимости и земельных участков?

— Какие способы изменения кадастровой стоимости наиболее эффективны?

— Порядок применения измененной кадастровой стоимости объектов в целях налогообложения, уплаты аренды или при выкупе объекта недвижимости.

— Практические рекомендации по оспариванию кадастровой стоимости объектов, кейсы успешных судебных дел за 2022-2023 г.

— Рекомендации юриста по экономии налога на имущество и возмещению судебных издержек.

Спикеры мероприятия:

Виктория Аликина, квалифицированный оценщик-методолог ООО «Группа компаний «Метрикс» по направлениям «Оценка недвижимости», «Оценка движимого имущества», «Оценка бизнеса», практикующий судебный эксперт, ведущий специалист по оспариванию кадастровой стоимости. Стаж профессиональной деятельности более 10 лет.

Давид Багдасарян, руководитель юридического отдела ООО «Метрикс Консалт», стаж профессиональной деятельности более 10 лет.

Дата и время проведения: 23 мая 2023 г., с 10:00 до 12:00. Кофе-брейк.

Место проведения: Park Inn by Radisson Ekaterinburg, Мамина-Сибиряка, 98.

Стоимость участия: 3 000 руб.

Регистрация на мероприятие: 8 800 500 87 26 или онлайн.

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