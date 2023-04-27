На Урале выберут самых креативных рекламистов со всей страны

Стартует прием заявок на «1Й фестиваль рекламы». Принять участие в нем могут не только рекламные агентства, но и сами бренды, фрилансеры и медиа. Заявки принимаются до 10 августа.

Ассоциация коммуникационных агентств России объявляет о старте приема работ на «1Й» — региональный фестиваль рекламы. Это креативный конкурс, который поможет участникам рекламного рынка из регионов заявить о себе на всю страну. Основная задача фестиваля — выявить самых талантливых представителей отрасли со всей России и стать трамплином для локальных агентств в фестивально-конкурсную индустрию на федеральном уровне. В этом году «1Й» пройдет во второй раз, площадкой фестиваля выбран Екатеринбург, как центр межрегионального диалога для игроков рынка рекламы.

Региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается, что обусловлено как наличием сильных локальных брендов, так и высокой экспертизой агентств. Это подтверждается данными - согласно оценке АКАР по итогам 2022 года объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом. С уходом западных брендов российские региональные компании получили возможность занимать лидирующие позиции в своих сегментах. А для нас, как для ассоциации крайне важно транслировать лучшие практики и современные инструменты. В рамках специализированного фестиваля мы стремимся сделать видимыми достижения локальных компаний на федеральном уровне, что позволит сформировать единое креативное пространство на российском рекламном рынке, — отмечает первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

Принять участие в конкурсе могут рекламные агентства, бренды, СМИ, а также фрилансеры. Конкурсные работы принимаются в трех категориях — DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Жюри будут оценивать работы более чем в сорока номинациях - от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружной рекламы.

Сегодня уровень креатива и качества рекламных кампаний в регионах часто не уступает работам крупных федеральных агентств. Но, тем не менее, многие локальные участники рынка не принимают участия в крупных отраслевых фестивалях и конкурсах. Это происходит в силу отсутствия опыта, неуверенности в собственных силах и высокой стоимости. Мы в АКАР придумали и реализовали «1Й» как раз для того, чтобы даже небольшие агентства получили возможность стартовать в фестивальной гонке и заявить свои успешные кейсы на всю страну. Это простой и доступный фестиваль: оформить и подать заявку легко, а стоимость участия — значительно ниже, чем в федеральных конкурсах, — говорит директор АКАР Урал Василий Рубан.

В жюри фестиваля войдут руководители ведущих рекламных агентств страны — лидеры национального рейтинга креативности АКАР, а также представители крупнейших рекламодателей.

Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля www.1festival.ru в период с 25 апреля по 10 августа 2023 года. Подать заявку по самой низкой стоимости можно до 31 мая. Церемония награждения победителей состоится на Национальном рекламном форуме НРФ Регионы в Екатеринбурге 7 сентября.

Традиционно «1Й» будет дополнен обширной образовательной программой в рамках НРФ Регионы. Для участников фестиваля на форуме запланированы стратегические сессии, лекции, воркшопы и митапы с топ-экспертами.

По вопросам сотрудничества и информационной поддержки:

Мария Ефремова, pr АКАР Урал

+7(904)38-232-68

pr@1festival.ru