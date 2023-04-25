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Президент США Джо Байден объявил о решении выдвигаться на второй срок

Президент США Джо Байден объявил о решении выдвигаться на второй срок
Автор фото: Joshua Sukoff. Иллюстрация: unsplash.com

80-летний Байден является самым старым президентом Америки. О намерении баллотироваться на выборах заявлял также бывший президент от Республиканской партии Дональд Трамп.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#США#НОВОСТИ

О своем намерении баллотироваться на второй срок президент США от Демократической партии Джо Байден объявил в трехминутном ролике, снятом его предвыборной командой. Видео открывается кадрами нападения сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий США 6 января 2021 г., и Байден заявляет, что его работа — защищать американскую демократию.

Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание. Давайте закончим эту работу. Я знаю, что мы можем, — заявил Байден (цитата по Reuters).

Согласно опросу Reuters и Ipsos, опубликованному 19 апреля, рейтинг одобрения Байдена составил всего 39%, и у некоторых американцев есть серьезные опасения по поводу его возраста. К концу предполагаемого второго срока ему исполнится 86 лет, что почти на десять лет превышает среднюю продолжительность жизни мужчины в США. Впрочем, врачи после обследования в феврале, посчитали, что Байден, который не употребляет алкоголь и занимается спортом пять раз в неделю, «годен к службе».

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Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 г. О своем намерении участвовать в них заявил и Дональд Трамп, президент США в 2017-2021 гг. Сейчас Трампу 76 лет.

Автор: Андрей Пермяков
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