Ural Music Night: зрителей будeт ждать более 100 площадок

Директор фестиваля Евгений Горенбург рассказал о том, как пройдет музыкальная ночь Екатеринбурга и кого из хедлайнеров точно стоит ждать.

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург рассказал о том, сколько исполнителей ждать на фестивале в этом году, а также о том, во сколько примерно обойдется мероприятие:

В прошлом году бюджет фестиваля был 84 миллиона рублей. Количество площадок на сегодняшний день не могу точно сказать — больше 100, но меньше 140. У нас ограничен бюджет и количество людей, которые могут профессионально этим заниматься.

Фестиваль пройдет 23 июня, в этом году в его рамках будет работать специальная патриотическая площадка, она расположится у «Черного тюльпана». В Ural Music Night в этом году примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, а также Валерий Сюткин — он вместе со зрителями встретит рассвет и исполнит «Луч солнца золотого» на Октябрьской площади. Как и год назад, фестиваль будет сопровождать показ одежды от уральских брендов.

Подробнее о фестивале и других мероприятиях можно узнать на сайте, приуроченном к 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, в 2022 г. «Ночь музыки» впервые прошла в обычном формате после пандемии. Всего из 2120 анкет, поступивших от музыкантов, было выбрано более 200 коллективов, которые приняли участие в «Ночи музыки». Больше всего музыкантов было представлено в жанре «поп» — 51. В жанре «академическая музыка» — 9 музыкальных коллективов, в группе «металл» — 10 групп.