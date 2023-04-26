Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.04
81,54
90,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ural Music Night: зрителей будeт ждать более 100 площадок

Ural Music Night: зрителей будeт ждать более 100 площадок
Иллюстрация: DK.RU

Директор фестиваля Евгений Горенбург рассказал о том, как пройдет музыкальная ночь Екатеринбурга и кого из хедлайнеров точно стоит ждать.

#НОВОСТИ

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург рассказал о том, сколько исполнителей ждать на фестивале в этом году, а также о том, во сколько примерно обойдется мероприятие:

В прошлом году бюджет фестиваля был 84 миллиона рублей. Количество площадок на сегодняшний день не могу точно сказать — больше 100, но меньше 140. У нас ограничен бюджет и количество людей, которые могут профессионально этим заниматься.

Фестиваль пройдет 23 июня, в этом году в его рамках будет работать специальная патриотическая площадка, она расположится у «Черного тюльпана». В Ural Music Night  в этом году примут участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, а также Валерий Сюткин — он вместе со зрителями встретит рассвет и исполнит «Луч солнца золотого» на Октябрьской площади. Как и год назад, фестиваль будет сопровождать показ одежды от уральских брендов.

Подробнее о фестивале и других мероприятиях можно узнать на сайте, приуроченном к 300-летию Екатеринбурга

Напомним, в 2022 г. «Ночь музыки» впервые прошла в обычном формате после пандемии. Всего из 2120 анкет, поступивших от музыкантов, было выбрано более 200 коллективов, которые приняли участие в «Ночи музыки». Больше всего музыкантов было представлено в жанре «поп» — 51. В жанре «академическая музыка» — 9 музыкальных коллективов, в группе «металл» — 10 групп.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Павел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из РоссииПавел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из России
  • Недвижимость в тупике. Цены на квартиры в новостройках России выросли на 76%Недвижимость в тупике. Цены на квартиры в новостройках России выросли на 76%
  • В Екатеринбурге откроется новое консульствоВ Екатеринбурге откроется новое консульство
  • Tesla или Volkswagen: в Россию пришла китайская корпорация с экспортной лицензиейTesla или Volkswagen: в Россию пришла китайская корпорация с экспортной лицензией
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.