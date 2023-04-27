Росстат скрыл данные о добыче нефти в России

Причиной закрытия статистики может быть и падение, и рост добычи. При этом большого смысла в закрытых данных нет, но это увеличит неопределенность для предприятий.

Росстат убрал данные о добыче нефти и газа из ежемесячной статистики по динамике промышленного производства, это следует из опубликованных данных за март и первый квартал 2023 г., пишет РБК. В отчете за январь-февраль этого года индекс нефтегазового производства составлял минус 2,6% год к году.

В феврале 2023 г. был принят закон, по которому правительство может закрыть любую официальную статистику, при этом в Росстате заявляли, что не прекратили публиковать ни один показатель.

В мартовском отчете нет данных по производству нефти и газового конденсата в миллионах тонн. При этом добыча природного газа упала на 15,3%, а сжиженного природного газа — на 2,8%. Закрытие данных по нефти — отражение общего тренда на закрытие статистики в условиях санкций, говорит руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Большого смысла в этом он не видит, при этом есть негативные последствия для экономики: для предприятий усиливается неопределенность.