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Бизнес в облаках: «Ростелеком» переходит на российские решения виртуализации «Базис»

Бизнес в облаках: «Ростелеком» переходит на российские решения виртуализации «Базис»
Иллюстрация: «Ростелеком»

«Ростелеком» и ведущий российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации.

#НОВОСТИ

Соглашение рассчитано на пять лет и включает установку и техническую поддержку ПО на ИТ-инфраструктуре группы компаний «Ростелеком», включая дочерние предприятия. Также «Базис» организует 30 тыс. виртуальных рабочих мест.

Одним из приоритетных направлений развития ИТ-ландшафта предприятий этого года является импортозамещение. Наша компания уже не впервые использует отечественное оборудование в своей деятельности. Сейчас мы планируем полностью перейти на российские решения для серверной виртуализации, публикации приложений и создания виртуальных рабочих мест. Продукты «Базиса» отлично для этого подходят, ведь в отличие от других производителей, могут гибко адаптироваться под наши задачи. Кроме того, инфраструктурные решения «Базиса» вошли в программу обучения ИТ-специалистов в Уральском федеральном университете. А значит, в будущем в компанию начнут приходить молодые специалисты, которые уже знакомы с системой и обладают компетенциями в области DevOps и DevSecOps, — говорит Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома».

«Базис» предоставит «Ростелекому» доступ к комплексу продуктов компании:

  • Базис.Dynamix — высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры, позволяющая управлять виртуальными серверами и контейнерами;
  • Базис.WorkPlace — программное обеспечение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов;
  • Базис.vCore — гипервизор первого типа и система управления виртуализацией, универсальный программный комплекс для ИТ-инфраструктуры предприятия;
  • Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ;
  • Базис.WorkPlace Security — набор инструментов для организации защищенного терминального доступа в закрытые и открытые контуры безопасности, гарантирующий отсутствие передачи данных между ними.

Наша ключевая задача — обеспечить заказчика доступом к платформе высокой степени кастомизации, которая позволит организовать сложную гибридную схему удаленной работы сотрудников. Решения «Базис»0020 обеспечат клиента виртуальной инфраструктурой и позволят бесшовно перейти с зарубежных решений на независимые отечественные. Бизнес видит результаты от внедрения наших продуктов в качественном выражении: сокращении издержек простоя, оптимизации процессов взаимодействия, — отметил директор по развитию бизнеса компании «Базис» Иван Ермаков.

Другим важным направлением соглашения станет перевод внутреннего частного облака «Ростелекома» на стек решений Базис.DynamiX. Это позволит повысить уровень автоматизации инфраструктуры и гибкость выделения ресурсов, даст возможность работать внутренним devops-командам в концепции Infrastructure-as-Code и, как результат, сократит время вывода новых продуктов компании на рынок.

«Базис» предлагает полноценную экосистему из нескольких продуктов с единой системой управления, которая покрывает сегменты IaaS и PaaS. Компания уже сейчас заменяет решения VMware, Nutanix, Microsoft Azure Stack, Citrix и других больших зарубежных вендоров. Переход на отечественное ПО гарантирует долгосрочную стабильность работы всех сервисов.

Реклама. ПАО «Ростелком»

Автор: Гринина Ирина
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