УБРиР предлагает эквайринг самозанятым

Самозанятым больше не нужно волноваться о рисках приема оплаты наличными или с помощью переводов. УБРиР предложил самозанятым, не имеющим статус ИП, воспользоваться эквайрингом и принимать платежи.

Такой сервис выгоден для микробизнеса, так как позволяет предложить покупателям удобные варианты оплаты товаров и услуг. Клиентам не придется доплачивать комиссию за банковский перевод, как при переводе с карты на карту, а еще они смогут получить кешбэк.

Сервис упростит оплату и для покупателей, являющихся юридическими лицами, ведь переводы физлицам имеют ряд строгих требований, соблюдение которых контролирует финансовый мониторинг.

Наилучшим решением для самозанятых без статуса ИП станет прием платежей в одно касание с помощью сервиса «Смартфон как терминал» (Tap2Go). Чтобы начать принимать оплату по данной технологии, не нужно покупать или арендовать дополнительное оборудование. Вам понадобится лишь смартфон на Android с операционной системой 9.0 и выше, с поддержкой мобильного интернета и наличием NFC-модуля. На него необходимо скачать и установить специальное приложение Tap2Go, которое позволяет принимать оплату от покупателя путем проведения операции по бесконтактным картам Visa, MasterCard, МИР, по Системе быстрых платежей (СБП), по QR-коду и с помощью устройств с поддержкой Mir Pay и Samsung Pay.

Приложение Tap2Go позволяет отправлять чеки покупателю, возвращать ему деньги при необходимости и просматривать историю операций.

До 30 июня на все виды эквайринга, в том числе и на «Смартфон как терминал», в УБРиР действует акция «1% для всех».

Эквайринг для самозанятых — это удобный и безопасный инструмент. С ним процесс оплаты значительно ускорится, что позволит увеличить продажи, — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Этот инструмент особенно актуален для тех, кто имеет дело с постоянным потоком клиентов или хочет увеличить количество покупателей своих товаров и услуг.

Реклама. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»