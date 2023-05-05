«На рынке международных перевозок есть свои короли, а мы улучшаем сервис в РФ»

Казалось бы, что может требоваться от транспортной компании кроме перевозки груза из пункта А в пункт В? Ряд компаний выполняет только эту функцию. Но есть и те, кто внедряет дополнительный сервис.

История транспортной компании «Азимут» началась в 2015 г. Изначально она была дополнительным подразделением «Уралмедэкспорта» — компании, которая занимается оптовыми поставками средств и товаров медицинского назначения. На определенном этапе развития руководство «Уралмедэкспорта» осознало: в стране не хватает качественного перевозчика медицинских товаров. Силы «Азимута» сконцентрировали в этом направлении. Со временем «Азимут» стала самостоятельной и по-настоящему взрослой компанией. На текущий момент в ней работает более 200 человек. На балансе — более 200 единиц транспортных средств разной тоннажности: от пяти до 27 тонн.

Подробнее об истории компании, ее развитии, становлении, отличительных особенностях и партнерах, поддерживающих финансовую стабильность, DK.RU рассказал основатель ООО ТК «Азимут» Альберт Зинатов.

Альберт, для начала расскажите, пожалуйста, об особенностях перевозки медицинских товаров. По каким постулатам они должны осуществляться?

— Аптечная доставка — это отдельный профиль бизнеса. Перевозчик в данной сфере несет ответственность не только перед заказчиком, но и перед конечным потребителем. Поэтому оснащать автопарк нужно соответствующим образом. Товары медицинского назначения — баночки под анализы, перчатки, детские товары, БАДы — необходимо перевозить при определенном температурном режиме. Для этого у нас закуплены качественные изотермические фургоны, оснащенные специальными термоустановками. Заказчики, основную массу которых составляют аптеки, могут дистанционно следить за тем, какая температура поддерживается в автомобиле при транспортировке товара.

Кроме того, к перевозке медикаментов допускаются только те водители, у которых есть санитарная книжка. У нас очень серьезные требования и к водителям, и к качеству оказываемых услуг, и к сервису, и к срокам доставки. Клиенты это знают и ценят. Поэтому на текущий момент мы являемся одними из крупнейших поставщиков транспортных услуг для аптечных сетей в стране.

Какие услуги вы предоставляете, помимо аптечной доставки?

— Я изначально делал ставку на максимальную диверсификацию бизнеса и, конечно, не стал останавливаться на одной только аптечной доставке. Сейчас мы занимаемся перевозкой сборных грузов, рефрижераторными и мелкотоннажными перевозками товаров по всей России. Есть клиенты, которые заказывают у нас FTL перевозки. Часто обращаются компании, которым необходимо перевезти стройматериалы или хрупкие грузы. Благодаря широкой филиальной сети (филиалы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Челябинске, Новосибирске) мы закрываем потребности в грузоперевозках в большинстве населенных пунктов России. Кстати, практически к каждому филиалу прикреплен собственный склад и терминал для приема и выгрузки груза. Клиентам мы предлагаем услугу ответственного хранения. Это не просто аренда склада, а хранение и страхование груза. Одним словом, товар находится гарантированно в безопасности.

На мой взгляд, рынок грузоперевозок довольно консервативный. По каким правилам на нем надо работать, чтобы выделяться?

— Чтобы выделяться, надо работать на совесть. Любое взаимодействие с клиентом должно строиться на принципах взаимности и уважения — есть у нас в компании такое правило.

Если говорить про материальные конкурентные преимущества «Азимута», в первую очередь необходимо обратить внимание на подвижной парк — он постоянно обновляется. Автопарку не больше 3х лет. Во-вторых, у нас много нестандартных прицепов (по 27 тонн) и спецтранспорта (22-тонные рефрижераторы 16.6м). Ну и третье: выделяться на рынке можно не только за счет цены, как делают многие, но и за счет сервиса и личного включения первого лица компании во все бизнес-процессы.

Я всегда участвую в решении каких-то проблемных случаев. За каждым контрагентам закреплен клиентский менеджер и логист, но при этом у любого заказчика есть возможность оперативно выйти на связь с руководством, чтобы обозначить возникшую проблему.

На постоянное обновление нужны средства. Пользуетесь банковскими услугами?

— Конечно. Бизнес не может существовать в отрыве от оперативного и достаточного финансирования. В качестве надежного партнера, готового всегда прийти на помощь, мы выбрали Примсоцбанк. Сотрудничали и с другими финансовыми организациями, но одни попали под санкции, другие в одностороннем порядке решили разорвать отношения. А Примсоцбанк — удобный и оперативный. История нашего пока непродолжительного взаимодействия (обслуживаемся там чуть меньше года) построена на взаимном доверии, что удивительно и одновременно приятно в эти смутные времена. Важно, что банк не просто заявляет о своем индивидуальном подходе к клиентам, а действительно внимательно относится к потребностям бизнеса.

В первую встречу я рассказал представителям банка о нашей компании, мне согласовали хорошую кредитную ставку, подключили рассчетно-кассовое обслуживание и завели зарплатный проект. Сейчас бОльший процент привлекаемых финансов идет нам от Примсоцбанка. Взаимодействовать с ним просто — под рукой номер личного менеджера, никаких тебе роботов. Мне нужен был именно такой банк, и я его получил.

Александр Прокофьев Заместитель директора дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» «Индивидуальный подход» — немного заезженное понятие. Многие скажут, что применяют индивидуальный подход в своих бизнес-процессах. Но всегда ли это получается эффективно? Возьмем, к примеру, кредитную сделку. Очевидно, что ключевым критерием выбора является уровень процентных ставок. Ставки у нас находятся на рыночном уровне. Но, кроме цены, есть еще масса других условий. Бывает, что клиенту более актуальны сроки рассмотрения, не устраивают ковенанты, которые предъявляются банками, не подходит состав участников сделки, поручителей или не устраивают сроки траншей.

Мы стараемся учитывать все пожелания клиента индивидуально и, таким образом, на выходе получаем уникальный продукт, который идеально подходит конкретному клиенту.

Говоря о Примсоцбанке, Альберт употребил слова «удобный и оперативный». Это именно та характеристика, к которой мы стремимся. Кроме кредитования Примсоцбанк активно работает на рынке внешнеэкономической деятельности, предлагает широкую линейку депозитов по выгодным ставкам.

Справка 11 апреля 2023 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка до уровня «ruA-» , по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

Помогают ли удерживать лидерство на рынке цифровые сервисы и какие наработки в этом плане есть у вашей компании?

— Цифровизация — это неотъемлемая часть внутренних бизнес-процессов. Мы внедрили новые системы автоматизации и навигации. У клиентов появилась возможность отслеживать свой груз дистанционно и, как я уже говорил, следить за температурным режимом при осуществлении рефрижераторных перевозок. Да, главный наш продукт — это перевозки. Но за ту же цену, что и у конкурентов, мы можем давать дополнительный сервис.

Правильно ли я понимаю, что вы занимаетесь транспортными перевозками только по России. Страны ближнего зарубежья не входят в пул ваших интересов?

— Да, мы работаем только на территории РФ. В международных перевозках есть свои «короли», поэтому принципиальное решение нашей компании — работать на внутренний рынок, совершенствовать качество услуг и внедрять новые стандарты сервиса. Всегда есть к чему стремиться, и мы работаем над этим. Второй момент связан с загруженностью водителей. Мы изначально нанимаем людей, заинтересованных в работе, чтобы сделать как можно больше, а не стоять неделями на границе. Третье: наши прицепы длиннее, чем требуют того евростандарты. В общем, чтобы заниматься международными перевозками, нужно изначально выстраивать бизнес иначе.

Эксперты рынка предупреждают о скорой нехватке европейской техники, предназначенной для грузоперевозок. В случае дефицита будете пересаживаться на китайский транспорт?

— Единственное достоинство китайских автомобилей — цена в моменте. Но, погнавшись за этой мнимой выгодой, можно потерять в качестве услуг. Другими словами, понести репутационные потери.

Теперь давайте посмотрим на цифры: средний европейский тягач проходит за год 18,6 тыс. км. Китаец — 13 тыс. Оплата труда водителя на китайский автомобиль обойдется примерно в 9 руб./км («Европу» возят за 7 руб./км). Кроме того, я считал расходы на бензин для китайского тягача. Получилось, что за 5 лет эксплуатации европейский автомобиль расходует бензина на 4 млн руб. меньше, чем китаец.

Расскажите про главные принципы работы компании? Я имею в виду не материальные вещи и операционную деятельность, а больше моральные аспекты.

— Одной из главных ценностей «Азимута» я считаю доверие. Поясню: с клиентами, партнерами, коллективом я стараюсь строить отношения именно на доверии. Без него невозможно двигаться вперед. Ценю честность, учу своих коллег не бояться ошибок и честно о них рассказывать. Люблю работоспособных и вовлеченных в процессы людей. Стараюсь быть гибким в принятии решений и трансформировать бизнес в моменте, в зависимости от обстоятельств.

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