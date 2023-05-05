«На рынке международных перевозок есть свои короли, а мы улучшаем сервис в РФ»
Казалось бы, что может требоваться от транспортной компании кроме перевозки груза из пункта А в пункт В? Ряд компаний выполняет только эту функцию. Но есть и те, кто внедряет дополнительный сервис.
История транспортной компании «Азимут» началась в 2015 г. Изначально она была дополнительным подразделением «Уралмедэкспорта» — компании, которая занимается оптовыми поставками средств и товаров медицинского назначения. На определенном этапе развития руководство «Уралмедэкспорта» осознало: в стране не хватает качественного перевозчика медицинских товаров. Силы «Азимута» сконцентрировали в этом направлении. Со временем «Азимут» стала самостоятельной и по-настоящему взрослой компанией. На текущий момент в ней работает более 200 человек. На балансе — более 200 единиц транспортных средств разной тоннажности: от пяти до 27 тонн.
Подробнее об истории компании, ее развитии, становлении, отличительных особенностях и партнерах, поддерживающих финансовую стабильность, DK.RU рассказал основатель ООО ТК «Азимут» Альберт Зинатов.
Альберт, для начала расскажите, пожалуйста, об особенностях перевозки медицинских товаров. По каким постулатам они должны осуществляться?
— Аптечная доставка — это отдельный профиль бизнеса. Перевозчик в данной сфере несет ответственность не только перед заказчиком, но и перед конечным потребителем. Поэтому оснащать автопарк нужно соответствующим образом. Товары медицинского назначения — баночки под анализы, перчатки, детские товары, БАДы — необходимо перевозить при определенном температурном режиме. Для этого у нас закуплены качественные изотермические фургоны, оснащенные специальными термоустановками. Заказчики, основную массу которых составляют аптеки, могут дистанционно следить за тем, какая температура поддерживается в автомобиле при транспортировке товара.
Кроме того, к перевозке медикаментов допускаются только те водители, у которых есть санитарная книжка. У нас очень серьезные требования и к водителям, и к качеству оказываемых услуг, и к сервису, и к срокам доставки. Клиенты это знают и ценят. Поэтому на текущий момент мы являемся одними из крупнейших поставщиков транспортных услуг для аптечных сетей в стране.
Какие услуги вы предоставляете, помимо аптечной доставки?
— Я изначально делал ставку на максимальную диверсификацию бизнеса и, конечно, не стал останавливаться на одной только аптечной доставке. Сейчас мы занимаемся перевозкой сборных грузов, рефрижераторными и мелкотоннажными перевозками товаров по всей России. Есть клиенты, которые заказывают у нас FTL перевозки. Часто обращаются компании, которым необходимо перевезти стройматериалы или хрупкие грузы. Благодаря широкой филиальной сети (филиалы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Челябинске, Новосибирске) мы закрываем потребности в грузоперевозках в большинстве населенных пунктов России. Кстати, практически к каждому филиалу прикреплен собственный склад и терминал для приема и выгрузки груза. Клиентам мы предлагаем услугу ответственного хранения. Это не просто аренда склада, а хранение и страхование груза. Одним словом, товар находится гарантированно в безопасности.
На мой взгляд, рынок грузоперевозок довольно консервативный. По каким правилам на нем надо работать, чтобы выделяться?
— Чтобы выделяться, надо работать на совесть. Любое взаимодействие с клиентом должно строиться на принципах взаимности и уважения — есть у нас в компании такое правило.
Если говорить про материальные конкурентные преимущества «Азимута», в первую очередь необходимо обратить внимание на подвижной парк — он постоянно обновляется. Автопарку не больше 3х лет. Во-вторых, у нас много нестандартных прицепов (по 27 тонн) и спецтранспорта (22-тонные рефрижераторы 16.6м). Ну и третье: выделяться на рынке можно не только за счет цены, как делают многие, но и за счет сервиса и личного включения первого лица компании во все бизнес-процессы.
Я всегда участвую в решении каких-то проблемных случаев. За каждым контрагентам закреплен клиентский менеджер и логист, но при этом у любого заказчика есть возможность оперативно выйти на связь с руководством, чтобы обозначить возникшую проблему.
На постоянное обновление нужны средства. Пользуетесь банковскими услугами?
— Конечно. Бизнес не может существовать в отрыве от оперативного и достаточного финансирования. В качестве надежного партнера, готового всегда прийти на помощь, мы выбрали Примсоцбанк. Сотрудничали и с другими финансовыми организациями, но одни попали под санкции, другие в одностороннем порядке решили разорвать отношения. А Примсоцбанк — удобный и оперативный. История нашего пока непродолжительного взаимодействия (обслуживаемся там чуть меньше года) построена на взаимном доверии, что удивительно и одновременно приятно в эти смутные времена. Важно, что банк не просто заявляет о своем индивидуальном подходе к клиентам, а действительно внимательно относится к потребностям бизнеса.
В первую встречу я рассказал представителям банка о нашей компании, мне согласовали хорошую кредитную ставку, подключили рассчетно-кассовое обслуживание и завели зарплатный проект. Сейчас бОльший процент привлекаемых финансов идет нам от Примсоцбанка. Взаимодействовать с ним просто — под рукой номер личного менеджера, никаких тебе роботов. Мне нужен был именно такой банк, и я его получил.
Мы стараемся учитывать все пожелания клиента индивидуально и, таким образом, на выходе получаем уникальный продукт, который идеально подходит конкретному клиенту.
Говоря о Примсоцбанке, Альберт употребил слова «удобный и оперативный». Это именно та характеристика, к которой мы стремимся. Кроме кредитования Примсоцбанк активно работает на рынке внешнеэкономической деятельности, предлагает широкую линейку депозитов по выгодным ставкам.
Справка
Помогают ли удерживать лидерство на рынке цифровые сервисы и какие наработки в этом плане есть у вашей компании?
— Цифровизация — это неотъемлемая часть внутренних бизнес-процессов. Мы внедрили новые системы автоматизации и навигации. У клиентов появилась возможность отслеживать свой груз дистанционно и, как я уже говорил, следить за температурным режимом при осуществлении рефрижераторных перевозок. Да, главный наш продукт — это перевозки. Но за ту же цену, что и у конкурентов, мы можем давать дополнительный сервис.
Правильно ли я понимаю, что вы занимаетесь транспортными перевозками только по России. Страны ближнего зарубежья не входят в пул ваших интересов?
— Да, мы работаем только на территории РФ. В международных перевозках есть свои «короли», поэтому принципиальное решение нашей компании — работать на внутренний рынок, совершенствовать качество услуг и внедрять новые стандарты сервиса. Всегда есть к чему стремиться, и мы работаем над этим. Второй момент связан с загруженностью водителей. Мы изначально нанимаем людей, заинтересованных в работе, чтобы сделать как можно больше, а не стоять неделями на границе. Третье: наши прицепы длиннее, чем требуют того евростандарты. В общем, чтобы заниматься международными перевозками, нужно изначально выстраивать бизнес иначе.
Эксперты рынка предупреждают о скорой нехватке европейской техники, предназначенной для грузоперевозок. В случае дефицита будете пересаживаться на китайский транспорт?
— Единственное достоинство китайских автомобилей — цена в моменте. Но, погнавшись за этой мнимой выгодой, можно потерять в качестве услуг. Другими словами, понести репутационные потери.
Теперь давайте посмотрим на цифры: средний европейский тягач проходит за год 18,6 тыс. км. Китаец — 13 тыс. Оплата труда водителя на китайский автомобиль обойдется примерно в 9 руб./км («Европу» возят за 7 руб./км). Кроме того, я считал расходы на бензин для китайского тягача. Получилось, что за 5 лет эксплуатации европейский автомобиль расходует бензина на 4 млн руб. меньше, чем китаец.
Расскажите про главные принципы работы компании? Я имею в виду не материальные вещи и операционную деятельность, а больше моральные аспекты.
— Одной из главных ценностей «Азимута» я считаю доверие. Поясню: с клиентами, партнерами, коллективом я стараюсь строить отношения именно на доверии. Без него невозможно двигаться вперед. Ценю честность, учу своих коллег не бояться ошибок и честно о них рассказывать. Люблю работоспособных и вовлеченных в процессы людей. Стараюсь быть гибким в принятии решений и трансформировать бизнес в моменте, в зависимости от обстоятельств.
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