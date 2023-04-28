Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.04
81,62
90,14
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Наталья Голубева возглавила Урало-Сибирский макрорегион Банка Уралсиб

Наталья Голубева возглавила Урало-Сибирский макрорегион Банка Уралсиб
Иллюстрация: Уралсиб

В должности руководителя Урало-Сибирского макрорегиона Наталья Голубева будет заниматься обеспечением показателей эффективности розничного бизнеса в подчинённых территориальных дирекциях.

#НОВОСТИ

Кроме того, Наталья Голубева продолжит заниматься задачами расширения бизнеса в ключевых сегментах, увеличением клиентской базы и доли рынка в городах присутствия Банка Уралсиб в Уральском и Сибирском регионах. Также в зоне её ответственности останется обеспечение достижения плановых показателей и целевых ориентиров Новосибирской территориальной дирекции по направлению малого бизнеса.

Наталья Голубева родилась в Сухуми. Имеет три высших образования, в 2007 году окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Банковское дело». В 2011 — 2012 гг. прошла обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК. В банковском бизнесе работает с 2002 года. С 2005 года занимала руководящие должности в АО «Райффайзенбанк». Свою деятельность Банке Уралсиб начала в июне 2021года в должности Управляющего филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.

За время работы в Уралсибе Наталья Голубева приняла участие в важных проектах банка, в Новосибирске были открыты два Центра развития малого бизнеса и один — в Красноярске, установлены партнерские отношения с министерствами и ведомствами Новосибирска и области, общественными организациями и деловым сообществом. Новосибирский филиал Банка Уралсиб принимает активное участие в различных городских бизнес-проектах и мероприятиях социальной направленности.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Блогера Блиновскую обвинили в неуплате более 900 млн руб. налогов и отмывании денегБлогера Блиновскую обвинили в неуплате более 900 млн руб. налогов и отмывании денег
  • Президент США Джо Байден объявил о решении выдвигаться на второй срокПрезидент США Джо Байден объявил о решении выдвигаться на второй срок
  • Hyundai намерен продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть рынок РФHyundai намерен продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть рынок РФ
  • Норма — 100 проектов за год. Как работает одна из крупнейших инженерных компаний регионаНорма — 100 проектов за год. Как работает одна из крупнейших инженерных компаний региона
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.