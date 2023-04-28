Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре готов ее повысить

Инфляция в апреле составила всего 2,5%, а экономика растет быстрее, чем ожидалось, утверждает ЦБ. Однако бюджетный дефицит может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики.

Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, но обозначил ее возможное повышение на ближайших заседаниях. Банк России сохранил ключевую ставку на этом уровне уже в пятый раз подряд.

По оценке регулятора, текущие темпы роста цен остаются устойчивыми, инфляционные ожидания населения также снизились, но остаются на повышенном уровне. Так, в марте инфляция составила 3,5% и 2,5% по оценке на 24 апреля — сказывается эффект высокой базы прошлого года. В ближайшие месяцы годовая инфляция будет оставаться ниже 4%, по итогам 2023 г. она составит 4,5-6,5%, полагает ЦБ.

Регулятор указал также на высокую кредитную активность, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах, а также ускорение темпов роста необеспеченного потребкредитования. В целом потребительские настроения улучшились, что вместе с оживлением кредитования говорит о постепенном снижении склонности граждан сберегать деньги.

Читайте также на DK.RU: «Если экономика России перейдет к схеме «все для фронта», то раскурочится очень быстро»

ЦБ также сообщил, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе. Это отражение роста внутреннего спроса и продолжение процессов адаптации российской экономики. В то же время расширение производство сдерживается ограничениями на рынке труда: во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации и продолжения роста спроса предприятий на персонал.

Банк России прогнозирует рост экономики в 2023 г. на уровне 0,5–2,0% и 0,5–2,5% в 2024 г.

Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5–2,5%, — говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦБ указал на влияние геополитической напряженности на внешнюю торговлю. Кроме того, если бюджетный дефицит продолжит увеличиваться, то возрастут проинфляционные риски и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 г. Поэтому на ближайших заседаниях регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.